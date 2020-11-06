‘Türk Reasürans sektörün yanında’

Paylaşımda yer alan videoda, yurt içi reasürans kapasitesini artırmak, sigorta sektörünün reasürans faaliyetlerindeki kapasite ihtiyacını karşılamak hedefiyle 6 Eylül 2019’da Türk Reasürans AŞ’nin faaliyete geçtiği anımsatıldı. 17 sigorta şirketinin yıllık anlaşmasına iştirak edildiği, ihtiyari risklerde de 9 ay gibi kısa sürede ek reasürans kapasitesi oluşturulduğu kaydedildi.



Türk Reasürans’ın DASK’ın teknik işleticiliğini üstlendiği ve 14 milyar liralık ek reasürans kapasitesiyle DASK’ın ödeme gücüne güç kattığı, Devlet Destekli Alacak Sigortası’na reasürans desteği sağladığı, KOBİ’leri güçlendirdiği vurgulandı.