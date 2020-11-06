06.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
‘Türk Reasürans sektörün yanında’
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında hayata geçirilen projelerden biri olan Türk Reasürans AŞ’nin sigorta sektörünün daima yanında olduğunu bildirdi. Bakan Albayrak, Twitter hesabından “Kapasite, teminat, sağlıklı ve sürdürülebilir katkı” notuyla yaptığı videolu paylaşımda, “YEP kapsamında hayata geçirdiğimiz projelerden biri olan Türk Reasürans AŞ sigorta sektörümüzün daima yanında” ifadesini kullandı
Paylaşımda yer alan videoda, yurt içi reasürans kapasitesini artırmak, sigorta sektörünün reasürans faaliyetlerindeki kapasite ihtiyacını karşılamak hedefiyle 6 Eylül 2019’da Türk Reasürans AŞ’nin faaliyete geçtiği anımsatıldı. 17 sigorta şirketinin yıllık anlaşmasına iştirak edildiği, ihtiyari risklerde de 9 ay gibi kısa sürede ek reasürans kapasitesi oluşturulduğu kaydedildi.
Türk Reasürans’ın DASK’ın teknik işleticiliğini üstlendiği ve 14 milyar liralık ek reasürans kapasitesiyle DASK’ın ödeme gücüne güç kattığı, Devlet Destekli Alacak Sigortası’na reasürans desteği sağladığı, KOBİ’leri güçlendirdiği vurgulandı.
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