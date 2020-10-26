Türk sanayisinin rekabet gücünü artırmak için 15,3 milyar lira ayrıldı

AA muhabirinin 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nden derlediği bilgilere göre, imalat sanayisinin gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı, imalat sanayi ihracatı, orta-yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı, uluslararası doğrudan yatırım girişi, yüksek teknolojilerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı gibi alanlarda program hedefleri belirlendi.

Sanayinin geliştirilmesi, üretim ve yatırımların desteklenmesi kapsamında belirlenen hedeflere ulaşılması için bütçeden 15 milyar 308 milyon 956 bin lira kaynak ayrıldı.

Bu çerçevede, imalat sanayisinin GSYH içindeki payının gelecek yıl yüzde 20,4 ve imalat sanayi ihracatının da 173,5 milyar dolar olması hedefleniyor.

Orta-yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payının 2021'de yüzde 37,5 ve yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payının da yüzde 4,2 seviyesinde gerçekleşmesi amaçlanıyor.

Bu dönemde, Türkiye'ye 12,5 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım girişinin olması bekleniyor.

Sınai mülkiyet hedefleri için 91,9 milyon lira

Sınai mülkiyet bilincini toplumun bütün kesimlerinde artırarak, sınai mülkiyet haklarının korunması ve ticarileştirilmesine hizmet ederek teknolojik ilerlemeye ve yenilik faaliyetlerinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla da bütçeden 91 milyon 878 bin lira ayrılması teklif edildi.

Bu kapsamda, 2021'de yerli patent başvurularında Türkiye'nin dünya sıralamasında 11'inci sırada yer alması hedefleniyor.

Ağustos ayı itibarıyla yüzde 38 olan yerli patent başvurularının toplam içindeki payının, yıl sonunda yüzde 44 olması, gelecek yıl da yüzde 47'ye yükselmesi amaçlanıyor.