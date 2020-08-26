Türk şirketlere Libya’da ‘sigorta şemsiyesi’

Türkiye ve Libya arasında Türk firmaların Libya’da yürüttüğü projelerde yaşanan sıkıntıların çözümü ve yarım kalan müteahhitlik projelerinin devamını sağlamak amacıyla Türkiye ile Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında 13 Ağustos’ta imzalanan mutabakat zaptının işleyişiyle ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından iş sektörlerine gönderilen yazıya göre, imzalanan mutabakat zaptıyla Türk firmalarının Libya’daki hak ediş alacaklarından, teminat mektuplarına, makine ekipman, şantiye veya yapılan projenin gördüğü zararlardan, fiyat artışlarına ve projelerin devam edip etmemesine, devam etmeyecek projeler için tasfiye süreçlerinin belirlenmesine kadar birçok konu Libyalı işveren idareler ile birlikte ele alınacak.

Başvuru için 3 ay

Türk firmalarının 3 ay içinde ellerindeki belgelerle Libyalı idarelere başvurması istendi.

Firmaların Libya’da, işe devam etme imkanlarının olması durumunda, yeniden işe başlama sözleşmelerinde güvenlik ile ilgili gerekli maddelere yer vermeleri ve özellikle mevcut tüm sigortalama imkanlarını değerlendirmelerinin altı çizildi.