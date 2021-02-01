Türk şirketten Libya ve Afrika’da yatırım hamlesi

Libya, Cezayir ve Orta Doğu'ya yönelik ihracatlarını kısa sürede 100 milyon doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini belirten Sarı, “Afrika'ya test kiti, maske ve serum ihracatı için İstanbul’da tesis yatırımı planlanıyoruz. Üretim ve ihracat alanında global marka olmayı hedefliyoruz. Karanfil Group olarak 7 şirketimizle 16 farklı sektörde hizmet veriyoruz. Türkiye'nin katma değerli ürün ihracatına katkı sağlıyoruz” dedi.

“2019’DA İHRACATIMIZI YÜZDE 28.9 ARTTIRDIK”

2021 yılı hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Fatih Sarı, Türkiye'nin katma değerli ürün ihracatına destek vermek adına ticari süreçleri ve faaliyet alanlarını her geçen gün biraz daha genişletmeyi hedeflediklerini belirterek, başta tekstil olmak üzere; gıda, inşaat, mobilya, madencilik, savunma sanayi, eğitim, güvenlik teknolojileri, yedek parça ve sağlık malzemelerini de kapsayan çok geniş bir yelpazede hizmet verdiklerini anlattı.

2019'da TİM'in Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı sıralamasında önceki yıla göre 137 basamak yükselerek 301. olduklarını ifade eden Sarı, "2019'da ihracatımızı yüzde 28,9 arttırarak bu haklı başarıyı yakaladık" dedi.

Libya ve Afrika pazarına yönelik lojistik hizmetlerinin ve ürün ihracatının 2020'de de devam ettiğini kaydeden Sarı, salgın nedeniyle zaman zaman durağanlık yaşasalar da üçüncü ve dördüncü çeyrekte yakaladıkları ivmelenme sonucu 2020'yi 57 milyon dolarla kapattıklarını vurguladı.

İHRACATTA KISA SÜREDE 100 MİLYON DOLARI AŞMAYI HEDEFLİYORUZ

Karanfil Group CEO'su Sarı, kısa ve uzun vadedeki planlarının yatırımları ve ihracatı kesintisiz sürdürmek üzerine kurulu olduğunu belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"İhracatımızı yüzde 50 artırmayı hedefliyoruz. Libya, Cezayir ve Orta Doğu'ya ihracatımızı kısa sürede 100 milyon doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Orta ve uzun vadede Libya'daki ve Türkiye'deki yatırımlarımıza devam edeceğiz. Libya'da ortaklı yatırımlar için de adımlarımızı attık. Özellikle lojistik, turizm, sanayi, inşaat, petrokimya ve enerji alanlarında önemli yatırım girişimlerimiz var. Cezayir ve diğer ülkeler için de yatırım fırsatlarını araştırıyoruz. Aşıyla birlikte salgının kontrol altına alınmasıyla Libya'ya ve Afrika'ya ihracatımızın artacağını ve 2021'i çok daha iyi rakamlarla kapatacağımızı düşünüyoruz."

Sarı, Libya'da 4 farklı kur uygulamasına son verilmesi ve sabit kura geçilmesinin bölgedeki tüm yatırımcılarının gözünü bu ülkeye çevirmesini sağladığını kaydederek, "Son 6 yıldaki durum nedeniyle ciddi yatırım ihtiyacı var. Kurun sabitlenmesi bu yatırımları hızlandıracaktır" ifadelerini kullandı.

KARANFİL GROUP LOJİSTİKTE ORTA DOĞU VE DÜNYA TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN DEĞİŞİLMEZ TERCİHLERİNDEN OLDU

Fatih Sarı, Karanfil Group olarak ana faaliyet alanlarının başında lojistik ve tedarik hizmetlerinin geldiğini belirterek, yaşadıkları zorlu salgın sürecinin kendilerine lojistik sektörünün önemini bir kez daha hatırlattığını, önemini ve büyüklüğünü ticari altyapılarına entegre ederek başarılarını elde ettiklerini anlattı.

Karanfil Group'un küresel taşımacılık deneyimi sayesinde Orta Doğu ve dünya taşımacılık sektörünün değişilmez tercihlerinden biri haline geldiğinin altını çizen Sarı, şu bilgileri verdi:

"Bunun yanı sıra başta tekstil, mobilya, gıda, ilaç ve mutfak eşyaları gibi ihracat mallarının depolanmasına yönelik Başakşehir'de bulunan depolama alanı ve Laleli'de bulunan 3 ayrı ofis deposuyla müşterileri için güvenilir bir çözüm ortağı olmayı sürdürüyoruz. Libya'nın Tripoli, Bingazi, Musrata, Bayda, Zliten, Tobruk, Zultun, Hums ve Zawia şehirlerinde şubeleri bulunan şirketimizin, bölgedeki güçlü organizasyonel yapısını ve etkin iletişim ağını her geçen gün genişletmekteyiz. Karanfil Group olarak her yıl Libya'ya ve Afrika kıtasına yüzde 95 yük taşıyoruz."

LİBYA VE AFRİKA PAZARINA GİRMEK İSTEYEN TÜRK ŞİRKETLERİNE DESTEK

Sarı, 34 yıldır dış ticaretle uğraşan Karanfil Group'un Libya ve Afrika pazarına yönelik lojistik hizmetleri ve ürün ihracatıyla tanındığını kaydederek, söz konusu pazarlara girmek isteyen Türk şirketlerine de destek sunduklarını anlattı.

Devletler arası ilişkileri geliştirmenin yanı sıra Türkiye'de istihdamı, üretimi ve sanayi yatırımını artıracak sermayeyi ülkemize getirmeyi de istediklerini vurguladı.

LİBYA, AFRİKA'NIN ANAHTARIDIR

Karanfil Group CEO'su Sarı, Libya'nın Türkiye için Afrika kıtasının kapılarını açabilecek bir anahtar konumunda olduğunu belirterek, Libya üzerinden Afrika'ya daha kısa sürede ulaşılabildiğini, ürün ve hizmet ihracatını daha da büyütebileceklerini söyledi.

Burada lojistik üssü oluşturmanın bu açıdan son derece önemli ve stratejik olacağını vurgulayan Sarı, "Eğer bu lojistik merkezi kurulursa, sadece biz değil, bütün Türk şirketleri ürünlerini 53 Afrika ülkesine ve 1 milyarlık nüfusa çok kolay ulaştırabilecek. Bunun gerçekleşmesi için biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bu noktada da ilk yurt dışı lojistik merkezlerinden birisini Libya'da açmak için çalışmalara başladık. Bunun ön çalışması ve altyapısı için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz" değerlendirmelerinde bulundu.

AFRİKA'YA TEST KİTİ, MASKE VE SERUM İHRACATI İÇİN İSTANBUL’DA TESİS YATIRIMI YAPILACAK

Sarı, özellikle salgın sürecine ilişkin medikal ve sağlık sektörlerinde yatırım planladıklarını kaydederek, insanların Covid-19 döneminde günlük yaşantısında ihtiyaç duyacağı bazı ürünleri Afrika ve Orta Doğu pazarına sunacaklarını, teknolojik maske makinesi ve Covid -19 test kitleri üretimiyle bölgedeki sağlık kuruluşlarının serum ihtiyacını karşılamak üzere bir üretim tesisinin yatırımını gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.