Türk ‘startup’lara dışarıda para yağdı

Yurtdışındaki Türk startup’lar önemli başarılara imza atıyor. Son dönemde özellikle sağlık alanında adlarından söz ettiren girişimci Türkler, büyük yatırımları çekiyorlar.

Son olarak Amerika’da kurulu olan Carbon Health 100 milyon dolar, Bio Massive ise 2.6 milyon dolarlık yatırım aldı. 2019 yılı genelinde yurtdışındaki Türk girişimler toplamda 700 milyon dolara yakın yatırım çekerken, 2020’de de bu rakamı aşıyorlar.

Girişimci ekosistemini destekleyen Endeavor Türkiye’nin Başkanı Emre Kurttepeli, son dönemde yurtdışındaki Türk startup’ların sayısının artışına ve onların başarısına tanık olduğumuzu söyledi.

Genellikle iki tip yurtdışı girişimi olduğunu belirten Kurttepeli, “İlki yalnızca kurucunun veya girişimcinin Türk olduğu ama takımın genelinin yabancı olduğu girişimler. İkincisi ise kurucularının yine Türk olduğu, takımının bir kısmını Türkiye’de, bir kısmını yurtdışında barındıran girişimler. Bizi sevindiren ikinci türün oldukça artması. Yurtdışındaki Türk kurucular, girişimleri için Türkiye’de takım oluşturuyor. Udemy, Firefly, Mobile Action, Blueground, 2018’de satılan Ops Genie gibi çok başarılı şirketlerin Türkiye’de de takımları olması bizleri gururlandırıyor” dedi.

Aşama aşama girişim

Emre Kurttepeli, geçen yıl erken aşama yurtdışındaki Türk girişimlerin toplamda 217 milyon dolar, ileri aşama girişimlerin ise 456 milyon dolar yatırım aldığı bilgisini paylaştı. Kurttepeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geçen hafta Eren Bali’nin Carbon Health adlı sağlık alanındaki girişimi 100 milyon dolar yatırım aldı. Firefly toplamda 50 milyon dolardan fazla yatırım aldı. Selçuk Atlı’nın kurucusu olduğu ve Google Ventures da dahil birçok yatırımcıdan 20 milyon dolar yatırım alan Bunch var.”

En çok ABD’de...

Kurttepeli, girişimcisi Türk olan başarılı startup’ların çoğunluğunun ABD’de olduğunu dile getirerek, “ABD’yi, İngiltere takip ediyor. Avrupa’nın diğer ülkelerinde ve Dubai’de de Türk girişimler var. Türk diaspora girişimlerin faaliyet gösterdikleri alanları incelediğimizde ise sağlık, eğitim, yapay zeka, mobil ve akıllı şehir alanlarının çoğunlukta olduğunu görüyoruz” dedi.

Uçuşa geçtiler, kıvılcım oldular

StartupsWatch Kurucusu Serkan Ünsal, yurt dışındaki Türk girişimcilerin geçen yıldan itibaren uçuşa geçtiğini ve ciddi yatırımlar çektiklerini belirterek, “Onlar Türkiye’deki girişim ekosistemimiz için de birer kıvılcım oluyor. Yeter ki büyüsünler, yatırım alsınlar, ‘unicorn’ olsunlar, ‘exit’ yapsınlar ama sonra Türkiye’ye, Türkiye’deki girişimcilere, yatırımcılara en azından bilgi, tecrübeleriyle destek olsunlar. O zaman o kıvılcımlar aleve dönüşür” dedi.

Türkiye’ye de istihdam katıyor

Emre Kurttepeli, bu girişimleri Türkiye’ye çekmek için neler yapılması gerektiğiyle ilgili şunları söyledi:

“Bu şirketlerin kurucuları Türkiye pazarını önemsiyor. Çok hızlı büyüyen ve genel merkezi yurtdışında bulunan girişimlerden çoğunun Türkiye’de ekipleri var. Bu ekiplerin çoğu Ar-Ge ve yazılım alanında. Çalışanların çoğu mühendis kökenli. Bu konuda Türkiye, yetkin iş gücü bakımından diaspora girişimler için çekici bir avantaj sunuyor.

Onlar Türkiye’deki istihdamın artmasına katkı sağlıyorlar. Bu girişimler yatırım turlarına mutlaka Türkiye’den melek yatırımcıları ve risk sermaye fonlarını da dahil etmeye çalışıyor.

Diaspora girişimlerin aslında Türkiye girişimcilik ekosistemini geliştirme potansiyeli taşıdığını görüyoruz.Türk girişimlerin yurtdışına taşınmasını engellemek için yapılması gereken Türkiye pazarındaki yatırımcı sayısını artırmak ve yabancı yatırımcıları Türkiye pazarına çekmek olmalı.”

100 milyon $ yatırım aldı

36 yaşındaki Eren Bali’nin kurucusu olduğu sağlık hizmeti girişimi Carbon Health, geçen hafta 100 milyon dolar yatırım aldı. Firma, Kovid 19 testi için 100 tane pop-up klinik açmayı hedeflediğini açıklamıştı. Dragoneer Investment Group liderliğinde gerçekleşen yatırım turuna girişimin yatırımcılarından Brookfield Technology Partners, DCVC ve Builders VC katılım gösterdi.