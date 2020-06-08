Türk sütünde Çin hazırlığı

SETBİR yönetim kurulu ile Çin’e süt ürünü ihracatı izni almış firmalar, Ticaret Bakanlığı’nın Pekin Ticaret Başmüşaviri Hakan Kızartıcı, Pekin, Guangzhou, Şanghay’daki ticaret müşaviri ve ataşeleriyle çevrim içi toplantıda bir araya gelerek, Çin’e süt ürünü ihracatının ayrıntılarını değerlendirdi. Tezel buradaki konuşmasında, şunları kaydetti:

“Çin’e ihracat yolunda, lojistik koşullar, lojistik kaynaklı raf ömrü sorunu, Yeni Zelanda ve Avustralya’nın coğrafi şansları ve halihazır pazardaki hakimiyetleri, serbest ticaret anlaşmalarından kaynaklanan rekabet avantajları gibi zorlukları aşmamız gerekiyor. Tarım ve Orman, Ticaret, Dışişleri bakanlıklarımızın destekleri, Çin’deki ticaret müşavirliğimiz ve ticaret ataşeliklerimizin üstün gayretleriyle önemli bir pazar payı elde edeceğimize inanıyoruz.”