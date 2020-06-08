BİST110.0220.00EURO7.650.28USD6.760.01ALTIN366.71-1.46
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Türk sütünde Çin hazırlığı
    ABONE OL
    08.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Türk sütünde Çin hazırlığı

    Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel, süt ürünleri sektörünün sahip olduğu teknoloji, bilgi birikimi ve üretim kapasitesiyle Çin’e ihracata hazır olduğunu bildirdi.

    Türk sütünde Çin hazırlığı

    SETBİR yönetim kurulu ile Çin’e süt ürünü ihracatı izni almış firmalar, Ticaret Bakanlığı’nın Pekin Ticaret Başmüşaviri Hakan Kızartıcı, Pekin, Guangzhou, Şanghay’daki ticaret müşaviri ve ataşeleriyle çevrim içi toplantıda bir araya gelerek, Çin’e süt ürünü ihracatının ayrıntılarını değerlendirdi. Tezel buradaki konuşmasında, şunları kaydetti:

    “Çin’e ihracat yolunda, lojistik koşullar, lojistik kaynaklı raf ömrü sorunu, Yeni Zelanda ve Avustralya’nın coğrafi şansları ve halihazır pazardaki hakimiyetleri, serbest ticaret anlaşmalarından kaynaklanan rekabet avantajları gibi zorlukları aşmamız gerekiyor. Tarım ve Orman, Ticaret, Dışişleri bakanlıklarımızın destekleri, Çin’deki ticaret müşavirliğimiz ve ticaret ataşeliklerimizin üstün gayretleriyle önemli bir pazar payı elde edeceğimize inanıyoruz.”

     

    Motosiklet sürücüsünü kaskı kurtardıİzmir'in Ödemiş ilçesinde bir binadan kopan gaz beton parçasının kafasına isabet ettiği motosiklet sürücüsü, taktığı kask sayesinde yara almadan kurtuldu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Evinde yanarak ölmüş halde bulundu

    Evinde yanarak ölmüş halde bulundu

    Tatile gidecek milyonları ilgilendiriyor! Yapmanız gereken...

    Tatile gidecek milyonları ilgilendiriyor! Yapmanız gereken...

    Korkutan gelişme! Bilanço ağırlaşıyor...

    Korkutan gelişme! Bilanço ağırlaşıyor...

    Silivri'de yazlık evde ölü bulundu

    Silivri'de yazlık evde ölü bulundu 

    Sıradaki Haber