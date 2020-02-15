Türk tekstil sektörünün bu yıl 10 milyar doların üzerinde ihracat yapması bekleniyor

Fransa'nın başkenti Paris'te, dünyanın en prestijli tekstil ve hazır giyim fuarı kabul edilen Premier Vision Fuarı'na katılan İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Öksüz, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Öksüz, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tekstil sektörünü etkilediğini söyledi.

Çin'in, dünyanın en büyük tekstil tedarikçisi olduğunu belirten Öksüz, bu nedenle tekstil sektörünün etkilenmeye devam edeceğini vurguladı.

Öksüz, Türk tekstil sektörünün bu yıl gerçekleştireceği ihracata değinerek, "Bu seneyi 10 milyar doların üzerinde bir rakamla kapatacağımıza inanıyorum. Türk tekstil sektörü, aylık yaklaşık 800 milyon dolar ihracat yapıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin ihracat hedeflerinde tekstil sektörüne düşen payın önemine işaret eden Öksüz, bu sektörde, ABD'nin önemli bir pazar olduğu, tekstilde ihracatın yarısının Avrupa'ya yapıldığı bilgisini paylaştı.

Öksüz, Afrika'ya 1 milyar doların üzerinde ihracat yapıldığını ve bu rakamın her sene arttığını vurguladı.

Paris'te bu hafta düzenlenen Premier Vision Fuarı'na Türkiye'den yaklaşık 200 firma katıldı.