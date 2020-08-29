Türk Telekom internet hızını 2 katına çıkarıyor

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, upload hız artışı için kullanıcıların herhangi bir başvuruda bulunmaları gerekmediğini de belirterek, “Uzaktan eğitim sürecinde veri trafiğini başarıyla yöneterek EBA’yı öğrencilerimizle kesintisiz şekilde buluşturduk. EBA TV kanallarını Tivibu üzerinden izleyen öğrencilerimiz, derslerini kolaylıkla takip etti. Yeni dönemde de EBA ile oluşacak trafiği sorunsuz yönetecek ve ihtiyaç duyulan ses, mobil ve internet hizmetlerini kesintisiz sürdüreceğiz” diye konuştu.