29.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Türk Telekom internet hızını 2 katına çıkarıyor
Türk Telekom, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla, kullanıcılarının upload hızlarını hiçbir ek ücret ödemeden 31 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak şekilde 2 katına çıkarıyor. Türk Telekom’un fiber ve VDSL aboneleri ile Türk Telekom altyapısını kullanan internet servis sağlayıcılardan hizmet alan tüm kullanıcılar bu hizmetten 1 Ekim 2020’ye kadar faydalanabilecek.
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, upload hız artışı için kullanıcıların herhangi bir başvuruda bulunmaları gerekmediğini de belirterek, “Uzaktan eğitim sürecinde veri trafiğini başarıyla yöneterek EBA’yı öğrencilerimizle kesintisiz şekilde buluşturduk. EBA TV kanallarını Tivibu üzerinden izleyen öğrencilerimiz, derslerini kolaylıkla takip etti. Yeni dönemde de EBA ile oluşacak trafiği sorunsuz yönetecek ve ihtiyaç duyulan ses, mobil ve internet hizmetlerini kesintisiz sürdüreceğiz” diye konuştu.
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