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    HaberlerEkonomi Haberleri Türk ve Afrikalı iş insanları buluşuyor
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    05.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Türk ve Afrikalı iş insanları buluşuyor

    Türk ve Afrikalı iş insanları, “Türkiye - Afrika: Pandemi Sonrası Dünyada Güçlü Ortaklar” temasıyla 8 - 9 Ekim 2020’de online  platformda bir araya gelecek.

    Türk ve Afrikalı iş insanları buluşuyor

     

    Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye - Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Berna Gözbaşı, yaptığı yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığı ve Afrika Birliği iş birliğinde DEİK olarak düzenleyecekleri Türkiye - Afrika Ekonomi ve İş Forumu’nu bu yıl sanal platformda dijital olarak gerçekleştireceklerini aktardı.

    Gözbaşı, “Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle Türkiye Afrika Ekonomi ve İş Forumu sanal etkinliğimizi, bu yıl 8 - 9 Ekim’de gerçekleştireceğiz. İlk kez sanal platformda düzenleyeceğimiz forumumuza, Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan ve Afrika’dan Çad, Cibuti, Gabon, Gambiya, Kamerun, Kongo, Moritanya, Namibya, Nijer, Nijerya, Ruanda, Sierra Leone, Somali ve  Zimbabve’den 15 bakan iştirak edecek” ifadelerini kullandı.

    “Türkiye - Afrika: Pandemi Sonrası Dünyada Güçlü Ortaklar” temasıyla düzenlenen forumda, 2 gün boyunca 10 panel olacağını bildiren Gözbaşı, şunları kaydetti:

    “Forumu, pandemi ve pandemi sonrası yeni normalde Afrika’da iş yapma olanaklarını değerlendirmek, yeni pazarlara ve potansiyel alıcılara ulaşmak, yeni ticari ve yatırım ortaklıkları kurmak, projelere ve finansman araçlarına ulaşmak amacıyla düzenliyoruz. Foruma tüm Afrika ülkelerinden bakanlar, Afrika Birliği ve Afrika Kalkınma Bankası’nın üst düzey temsilcileri, Türkiye ve Afrika’dan özel sektör kuruluşları ve ticaret ve sanayi odaları başkanları ile tüm sektörlerden firma temsilcileri ve girişimcilerden oluşan 1.500 kişi katılacak.”

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