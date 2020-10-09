Türk ve Alman kadın girişimciler buluştu

KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) ve VDU (Almanya Kadın Girişimciler Derneği) üyeleri dijital bir toplantıda bir araya geldi. Alman ve Türk kadın girişimcileri buluşturan toplantının Onur Konuğu FCEM (Dünya Kadın Girişimciler Kuruluşu) Başkanı Marie Christine Oghly oldu. Oghly toplantıda, bu önemli buluşmaya davet edilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Sağlık tedbirleri nedeniyle gelecek yıla ertelemek zorunda kaldığımız FCEM Dünya Kongresi’ni bu kez İstanbul’da gerçekleştirecek olduğumuz için heyecanlıyım, dünyanın tüm ülkelerinden kadın girişimciler olarak İstanbul’da sağlıkla bir araya gelmemizi dilerim” açıklamasında bulundu.

KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Feyhan Kapralı’nın moderatörlüğünü üstlendiği toplantının açılış konuşmalarını KAGİDER Başkanı Emine Erdem ve VDU Direktörü Evelyne de Gruyter yaptılar.

Emine Erdem: ‘Türkiye’de ihracatçıların sadece %7’si kadın’

Emine Erdem, konuşmasında kadınların uluslararası ticaretteki temsiliyetinin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan şu ifadelere yer verdi:

“Uluslararası kadın girişimci dernekleri ve üyeleri ile bir araya geldiğimiz online toplantılarımızın ilkini haziran ayında İtalyan Kadın Girişimciler Derneği AIDDA ile yapmıştık. Bugünse Almanya’dan dostlarımızla bir araya geliyor olmaktan ötürü heyecanlıyız. KAGİDER olarak kadın girişimciliği, kadın istihdamı ve kadın liderliğinden bahsederken küresel bir bakış açısını sahiplenmenin hayati önemine yürekten inanıyoruz. Bu nedenle Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, UNWomen, UNDP, ITC, Dünya Bankası, EBRD, OECD, ILO gibi politika ve ekonomi sahnesinin önemli aktörleri olan birçok uluslararası ve küresel kuruluşla yakın ilişkilerimiz ve ortaklıklarımız bulunuyor. Tablo çok açık; kadınlar uluslararası ticarette yeterince temsil edilmiyor. Uluslararası Ticaret Merkezi’nin (ITC) araştırmasına göre, ihracat yapan her 5 işletmeden sadece 1’ini kadınlar yönetiyor. Türkiye’de ise ihracatçıların sadece %7’si kadın. Ticarette kadınlar için daha fazla fırsat yaratmamıza ihtiyaç var.”

Evelyne de Gruyter: ‘Dünya genelinde toplam kadın işsizliği %41’

Evelyne de Gruyter ise konuşmasında covid-19 etkisi ile artan kadın işsizliğine şu sözlerle vurgu yaptı: “KAGİDER ile özellikle bundan 5 yıl önce İstanbul’da, KAGİDER ev sahipliğinde düzenlenen W20 toplantısından beri güçlü bir iletişim halindeyiz. İçinden geçtiğimiz sürece ilişkin dikkat çekmek istediğim bazı veriler var: Dünya genelinde 570 milyon kadın hizmet, konaklama, yemek gibi sektörlerde, fabrikalarda çalışıyor ve covid-19’un etkisinden en kuvvetli şekilde etkilenmiş bu sektörlerde uzaktan çalışmak mümkün değil. Araştırmalara göre dünya genelindeki toplam kadın işsizliği %41. Bu süreçte işlerini en çok kaybedenler yine kadınlar oluyor. Uzaktan çalışma ile birlikte evde artan sorumluluk ve büyüyen şiddet sayıları da cabası. Bilhassa içinden geçtiğimiz bu zorlu kriz döneminde tüm paydaşların bir araya gelerek kadınları desteklemek için elini taşın altına koyması gerekiyor.”

VDU Uluslararası Komisyon Üyesi Özlem Yıldız ve VDU FCEM Delegesi Almut Bühlig’in de katılarak birer karşılama konuşması yaptıkları toplantı, DEİK Türkiye-Almanya İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Taner Demir’in Almanya ve Türkiye ticareti üzerine yaptığı konuşma ile devam etti.

Ardından kadın girişimci ekosistemi ve deneyimleri üzerine görüşlerini paylaşmak üzere Çiğdemtekin Çakırca Arancı Avukatlık Ortaklığı Kurucu Ortağı ve KAGİDER üyesi Gamze Çiğdemtekin, TD-IHK Berlin Direktörü Okan Özoğlu ve IZIKAD Uluslararası İlişkileri Komitesi Üyesi Hilal Tolasa Gündoğdu söz aldılar. Toplantı soru-cevap bölümü ile son buldu.