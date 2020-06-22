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    HaberlerEkonomi Haberleri TürkAkım'dan bakım nedeniyle doğal gaz akışı geçici olarak durdurulacak
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    22.06.2020 - 12:03 |

    TürkAkım'dan bakım nedeniyle doğal gaz akışı geçici olarak durdurulacak

    TürkAkım'ın her iki hattından sağlanan doğalgaz akışı, yıllık  bakım ve genel inceleme çalışmaları için 23 Haziran sabahından 29 Haziran sabahına dek geçici olarak durdurulacak.

    TürkAkım'dan bakım nedeniyle doğal gaz akışı geçici olarak durdurulacak

    2020 yılı için öngörülen planlı bakım çalışmaları, Anapa'daki kara  tesislerinde üç gün, Kıyıköy'de yer alan alım terminalinde ise altı  gün sürecek. Çalışmalar kapsamında her iki tesiste kullanılan cihaz ve  ekipmanların yıllık bakımları yapılacak, acil durum koruma sistemi ve  sensörleri kontrol edilecek.

    Bakım çalışmaları kapsamında doğal gaz akışının geçici olarak  durdurulması, Gazprom PJSC, Gazprom export LLC, BOTAŞ, TürkAkım Gaz Taşıma A.Ş. ve boru hattının işletim şirketi South Stream Transport  B.V.'nin de aralarında bulunduğu tüm tarafların onayıyla Kasım 2019'da  planlanmıştı.

    Bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından, doğal gaz akışı Gazprom export LLC tarafından belirlenen nominasyonlara göre yeniden  sağlanacak.

    TürkAkım'ı oluşturan birbirine paralel iki boru hatından ilki Türkiye piyasasına doğal gaz sağlarken, ikincisi ise doğal gazı Avrupa'ya sevkiyat için Türkiye-Bulgaristan sınırına ulaştırıyor.

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