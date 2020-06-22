TürkAkım'dan bakım nedeniyle doğal gaz akışı geçici olarak durdurulacak

2020 yılı için öngörülen planlı bakım çalışmaları, Anapa'daki kara tesislerinde üç gün, Kıyıköy'de yer alan alım terminalinde ise altı gün sürecek. Çalışmalar kapsamında her iki tesiste kullanılan cihaz ve ekipmanların yıllık bakımları yapılacak, acil durum koruma sistemi ve sensörleri kontrol edilecek.

Bakım çalışmaları kapsamında doğal gaz akışının geçici olarak durdurulması, Gazprom PJSC, Gazprom export LLC, BOTAŞ, TürkAkım Gaz Taşıma A.Ş. ve boru hattının işletim şirketi South Stream Transport B.V.'nin de aralarında bulunduğu tüm tarafların onayıyla Kasım 2019'da planlanmıştı.

Bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından, doğal gaz akışı Gazprom export LLC tarafından belirlenen nominasyonlara göre yeniden sağlanacak.

TürkAkım'ı oluşturan birbirine paralel iki boru hatından ilki Türkiye piyasasına doğal gaz sağlarken, ikincisi ise doğal gazı Avrupa'ya sevkiyat için Türkiye-Bulgaristan sınırına ulaştırıyor.