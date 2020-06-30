TürkAkım'dan doğal gaz akışı yeniden başladı

TürkAkım proje şirketinden yapılan açıklamaya göre, 29 Haziran'da Rusya Anapa'dan Türkiye saatiyle sabah 05.00’te gönderilmeye başlanan doğal gaz akışı, Türkiye topraklarında TürkAkım'ın ilk hattından saat 09.00, ikinci hattından ise saat 10.00 itibarıyla sağlanmaya başlandı.

Altı gün sürmesi öngörülen 2020 yılı bakım çalışmaları 28 Haziran'da, planlanandan on iki saat önce tamamlandı. Bakım çalışmaları süresince, Anapa ve Kıyıköy'deki tesislerde ekipmanların yıllık bakımları yapılarak acil müdahale sistemi, otomasyon sistemi ve diğer mekanik teçhizatın denetimi sağlandı.

Her bir hattı 15,75 milyar metreküp olmak üzere toplam 31,5 milyar metreküp gaz kapasitesi bulunan TürkAkım'ın ilk hattı Türkiye'ye gaz akışı sağlarken, ikinci hat üzerinden Avrupa'ya gaz taşınıyor.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ve Gazprom Export'un yüzde 50'şer hisseye sahip olduğu TürkAkım Gaz Taşıma AŞ tarafından Kıyıköy'den Bulgaristan'a kadar uzanan 142 kilometre 48 inçlik boru hattı yapıldı.

Proje kapsamında hisselerinin tamamı Gazprom'a ait Güney Akım şirketi tarafından ise Kıyıköy Gaz Alım Terminali inşa edilmişti.

Ayrıca, BOTAŞ tarafından Kıyıköy'de bulunan alım terminalinden Tekirdağ'daki milli şebekeye bağlanan 70 kilometrelik 48 inç hat da proje kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar arasında bulunuyor.