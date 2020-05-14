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    HaberlerEkonomi Haberleri Turkcell dijitalden satışlarını hızlı artırdı
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    14.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Turkcell dijitalden satışlarını hızlı artırdı

    Turkcell, dijital kanallar üzerinden, geçen yılın tamamında yaptığı satışı bu yılın ilk çeyreğinde yakaladı. Turkcell.com.tr ve Dijital Operatör uygulaması üzerinden yapılan akıllı cihaz satışları ilk çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine göre 15 kat arttı. Aynı dönemde dijital kanallardan yapılan Superonline Fiber ve Superbox başvuruları ise bir önceki döneme göre 11 kat yükseldi.

    Turkcell dijitalden satışlarını hızlı artırdı

    Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal şu bilgileri verdi:

    Turkcell.com.tr ve Dijital Operatör uygulamamız bizim en büyük teknoloji mağazamız oldu. Bugün toplam cihaz satışlarımızın yaklaşık yüzde 10’u, ön ödemeli hat kullanan müşterilerimiz arasında toplam TL yüklemelerinin ise yüzde 15’i dijital kanallarımız üzerinden gerçekleşiyor. Dijital kanallarımızdan yapılan TL yüklemeleri bir önceki yılın aynı dönemine göre 2.5 kat, bir önceki aya göre ise yüzde 141 arttı. Sipariş edilen tüm ürünleri hijyen kriterlerine uygun şekilde güvenli olarak müşterilerimize ulaştırıyoruz. Değişen ihtiyaçlar doğrultusunda dijital kanallarımızdaki ürün ve hizmetleri çeşitlendirdik.”

    Turkcell’den yapılan açıklamaya göre, nisan ayında dijital kanalların ziyaretçi sayısı 43.6 milyona ulaşırken, online satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 342 arttı. Tüketicilerin en çok kulaklık, kişisel bakım, bilgisayar ve oyun ürünlerini tercih ettiği gözlendi. Turkcell.com.tr’den alışverişte faturasına kontratlayarak taksitlendirme, tek seferlik faturaya yansıtma, kredi kartı, banka kartı gibi ödeme seçenekleri bulunuyor.

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