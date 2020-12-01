Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan: Ortak altyapı memleket meselesi

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, altyapı paylaşımı konusunun çözüleceğine dair umutlu olduğunu ifade ederek, "Bu konu 'merkeze, herkese'den ziyade, memleket meselesi. Pandemi süreci gösterdi ki; şu anda Türkiye'nin her yerinde bağlantıya erişme ihtiyacı olan ciddi sayıda öğrencimiz var. Sadece ücra köşelerde değil, İstanbul'un merkezinde de bunun sıkıntısını çeken öğrencilerimiz var, Ankara'da da var, Artvin'de de var. Bunu gelin el ele verelim, çözelim." dedi.

Murat Erkan, "İş Dünyası Söyleşileri" kapsamında AA muhabirine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele edilen 2020'de sektörde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi, gelecek yıldan beklentilerini paylaştı.

Bu yıl Kovid-19'un yanı sıra Türkiye'de sel ve deprem gibi doğal afetlerin de yaşandığına işaret eden Erkan, bu durumun bütün kesimlerde türbülansa neden olduğunu, telekom ve teknoloji sektörünün ise iyi bir sınav verdiğini söyledi.

Erkan, yaşanan sürecin, Turkcell'in geçen yılın kasım ayında açıkladığı stratejinin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurgulayarak, "Turkcell olarak gerek operasyonel gerek finansal anlamda kuvvetli bir yıl geçirdik. Yılı kuvvetli geçirmemizi sağlayan şey de planlamayı önceden doğru bir şekilde yapmak oldu." diye konuştu.

Turkcell'in konsolide bazda toplam gelirlerinin 3. çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,1 artarak 7,6 milyar liraya çıktığını, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar'ın (FAVÖK) 3,4 milyar liraya ulaştığını aktaran Erkan, şunları kaydetti:

"FAVÖK marjımız 1,3 puan artışla yüzde 44,4 olarak gerçekleşti. Yılın 9 ayında net faturalı müşteri sayımızı 1,1 milyon artırarak geçen yıl koyduğumuz 'her yıl 1 milyon faturalı müşteri' hedefimizi yıl bitmeden aştık. Dijital servislerimizin tekil gelirleri yüzde 28 büyüdü ve dijital servislerin kullanımı pandemi sürecinde ciddi şekilde arttı. Dijital iş çözümleri yüzde 40 büyüdü. Kurumların dijital dönüşümü bu dönemde her zamankinden daha önemli hale geldi. Çünkü artık fiziksel iş yapmanın zorlaştığı dönemde bütün şirketler iş süreçlerini dijitalleştirdi. Bu konuda da hazırlıklarımız oldukça iyi noktadaydı. Son olarak da fintech tarafında aktif kullanıcımız 4,6 milyon kişiye ulaştı, işlem hacmimiz de 2,2 milyarı geçti. Grup dışı gelirlerimiz yüzde 85 büyüdü. Evlerde sabit geniş bant ihtiyacının arttığı bu dönemde geçen yıl çıkarttığımız Superbox ürünümüz de 551 bin müşteriye ulaştı. Yaklaşık 60 bin yeni müşteri ekledik. Bunların hepsini birleştirdiğimizde oldukça kuvvetli bir yıl geçirdik."

"Türkiye'nin ekonomi tarafında çok önemli bir potansiyeli var"

Murat Erkan, pandeminin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ekonomik açıdan belli zorlukları beraberinde getirdiğine dikkati çekerek, burada en kritik şeyin açıklanan yeni programa tüm kesimlerin destek vermesi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin daha fazla yatırım çekmesini, bu yatırımların da ülke insanına fayda getirmesini beklediklerini aktaran Erkan, "Türkiye, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine sahip. Türkiye'nin potansiyeli, bu hedefi gerçekleştirebileceğini gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

Erkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni ekonomi politikasının, piyasalara olumlu yansıdığını ifade ederek, "Türkiye'nin ekonomi tarafında çok önemli bir potansiyeli var. Yeni ekonomi programının da bu potansiyeli ortaya çıkarma noktasında katkı sağlayacağına inanıyorum. Özellikle Kovid-19 etkilerinin tüm dünyada azalmasının beklendiği 2021'le birlikte Türkiye'mizin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alma hedefine ulaşmak için daha hızlı koşmaya başlayacağını düşünüyorum." dedi.

Turkcell'in, pandemi döneminde işe alım süreçlerine duraksamadan devam ettiğini bildiren Erkan, şunları söyledi:

"Bizim Turkcell olarak gerek Türkiye'de gerek iştiraklerimizde her yıl istihdam açısından bir büyüme trendimiz var. Bu yıl sonu itibarıyla grup olarak toplam 7 bine yakın istihdam sağlamış olacağız. Gelecek yıl da artan iş hacmimize bağlı olarak ailemizi büyütmeye ve ülkemiz için istihdam sağlamaya devam edeceğiz. Dolayısıyla Türkiye'nin bu anlamda önemli oyuncularından biriyiz. Kaliteli istihdama yatırım yapmaya devam edeceğiz. Sadece bünyemize çalışan katmıyoruz, onlara ciddi bilezikler de takıyoruz. Turkcell grubunda çalışmış, hizmet vermiş arkadaşlarımız başka görevlere geçtiklerinde ülkeye çok önemli değerler katıyor. Örneğin, yaklaşık 3 yıldır siber güvenlik kampları yapıyoruz. Bu kamplardan ihtiyacımız olan kadar kişiyi kendi bünyemize alıyoruz, diğerlerini de ülkenin faydasına kullanıyoruz. Siber güvenlik çok kritik noktalara erişti, artık en ücra köşedeki bireylere kadar insanların canını yakıyor. O nedenle de bu konuda yatırım yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Makine öğrenmesi, yapay zeka, 5G gibi teknolojilerde de kamplara devam ederek çalışanlarımızı geliştireceğiz."

"İstanbul, fiberleşme konusunda en fakir şehirlerden birisi"

Turkcell Genel Müdürü Erkan, Türkiye'nin 5G'ye geçişi için gerekli koşullardan birinin de fiber altyapı olduğunu vurgulayarak, ülkenin bugün toplam 250-300 bin kilometre uzunluğunda fiber altyapısı bulunduğunu, yaklaşık 1 milyon kilometreye daha ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Bu altyapının maliyetinin, tüm operatörlerin ayrı ayrı inşa etmesi halinde 15-16 milyar dolara çıktığını, ortaklaşa yapılması durumunda 3-4 milyar dolara kadar indiğini aktaran Erkan, "Türkiye'nin kaynaklarının doğru ve verimli kullanılabilmesi adına ortak fiber altyapı inşa edilmesi için yıllardır yaptığımız çağrıyı bir kez daha yinelemek istiyorum." dedi.

Erkan, Turkcell'in "Türkiye'nin operatörü" olduğunu, bu nedenle ülkenin her yerine yatırım yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bugün Türkiye'nin 81 ilinde Turkcell'in fiber altyapısı bulunuyor. Ayrıca baktığında Trabzon'da da, Kayseri'de de, Antalya'da da, Diyarbakır'da da fiber internet hizmetimiz var, İstanbul'da da, Mersin'de de var... Bu şebeke üzerinden sadece Türkiye'de değil, İran, Irak, Gürcistan, Azerbaycan gibi komşu ülkelerin internetinde de önemli pay sahibiyiz. Bu konu 'merkeze, herkese'den ziyade, memleket meselesi. Pandemi süreci gösterdi ki; şu anda Türkiye'nin her yerinde bağlantıya erişme ihtiyacı olan ciddi sayıda öğrencimiz var. Sadece ücra köşelerde değil, İstanbul'un merkezinde de bunun sıkıntısını çeken öğrencilerimiz var, Ankara'da da var, Artvin'de de var. İstanbul'un ciddi fibere altyapıya ihtiyacı var. Belki de bu konuda en fakir şehirlerden birisi İstanbul.

Son zamanlarda bakıyorsunuz, dünyada sabit internet hız ölçümünde Türkiye neredeyse ilk 100'e zor giriyor. Böyle olmaması lazım. Fırsat eşitliği ve dijitalleşme konusunda en temel nokta fiber... Yarın 5G, 6G konuştuğumuzda fiber daha da önemli hale gelecek. Uzaktan eğitim, uzaktan çalışma, uzaktan sağlık, şirketlerin dijitalleşmesi, dijital servislerin kullanılması gibi konuların hepsinde fiber ana yapı taşı."

"Altyapıda değil, üstyapıda ve serviste rekabet edelim"

Turkcell'in yatırımlarının bu yıl 9 milyar liranın üzerine çıkmış olacağını bildiren Erkan, "Muhtemelen en çok yatırım yapan şirketlerden birisiyiz, belki de birinciyiz. Bugün yaptığı yatırımlarla mobilde 1.4 Gbps, sabit tarafta ise 10 Gbps hızların yanı sıra 50 bin kilometre fiber altyapıyı ülkesine kazandıran bir şirketin fiber yatırımından kaçması gibi bir şey söz konusu değil ama diyoruz ki 1 milyon kilometre fibere ihtiyaç var. Bunu gelin el ele verelim, çözelim. Mükerrer yatırım yapmayalım, ortak yapalım. Altyapıda değil, üstyapıda ve serviste rekabet edelim." ifadelerini kullandı.

Erkan, ülkenin bir an önce fiber altyapıya kavuşması gerektiğini yineleyerek, bu konuda Cumhurbaşkanı seviyesinde bir irade bulunduğunu, bunun yapılmamasının sektörün sıkıntısı olduğunu dile getirdi.

Bu sektörün Türkiye'de entelektüel açıdan en yüksek sektörlerden biri olduğuna işaret eden Erkan, şunları kaydetti:

"Bence bunu çözmek için birçok sektör bu ortak yapıyı konuşmuştur. Türkiye'nin maalesef ortak yapma konusunda kendisini geliştirmesi lazım. Bunun benzerini biz ATM şebekelerinde gördük. Bir anda bir baktık her yer ATM oldu. Halbuki bir ATM herkese hizmet verebilir. Baz istasyonlarında benzer sıkıntı var. Bakıyorsunuz her yerde 3 tane direk var. Niye? Altyapı paylaşımı konusunun çözüleceğine dair umudumuz kesinlikle var. Türkiye'de evlere kadar fiber yatırımına Superonline tarafındayken başladık. Uzun süre tek başımıza bu fiberi savunduk. Birçok kişi ADSL'nin, bakırın yeteceğini iddia etti ama bakıra yatırım yapmak yanlış. Bundan 13 yıl önce Superonline Müdürü olarak göreve geldiğimde, fibere yatırım stratejisiyle başladık. İyi ki de yapmışız. Bugün Turkcell'in fiber altyapısı olmasa bu kadar kaliteli hizmeti veremezdi. Bu konuyu Superonline takımıyla beraber hayata geçiren bir insan olarak, naçizane sayılı fikir verebilecek insanlardan birisiyim."