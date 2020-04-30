BİST101.5950.00EURO7.570.24USD6.970.34ALTIN385.050.57
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Turkcell, özel finansman şirketinin kuruluş izninin iptali için BDDK'ye başvurdu
    ABONE OL
    30.04.2020 - 09:49 |

    Turkcell, özel finansman şirketinin kuruluş izninin iptali için BDDK'ye başvurdu

    Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ, Turkcell Özel Finansman AŞ'nin (TÖFAŞ) kuruluş izninin iptali için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) başvurduğunu bildirdi.

    Turkcell, özel finansman şirketinin kuruluş izninin iptali için BDDK'ye başvurdu

    Turkcell'in TÖFAŞ izin başvurusunun iptaline ilişkin yaptığı açıklama Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

    Açıklamada, "Şirketimiz yönetim kurulu, TÖFAŞ'ın kuruluş izninin iptali ve faaliyet izni başvurusunun geri çekilmesi için BDDK'ye başvuru yapılmasına karar vermiştir." denildi.

    Kars'ta definecilerin açık bıraktığı kuyuya düşen boğa vinç yardımıyla kurtarıldıKaraçoban köyünde define aramak için açılıp daha sonra üzeri tenekeyle örtülen kuyuya düşen bir boğa vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkartıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kemerlerinin altına sakladıkları 1 kilo Afyon sakızıyla yakalandılar

    Kemerlerinin altına sakladıkları 1 kilo Afyon sakızıyla yakalandılar

    Ve belli oldu! Memur, emekli, işçi, asker herkes için geçerli...

    Ve belli oldu! Memur, emekli, işçi, asker herkes için geçerli...

    Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

    Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

    Şehit Güneş'in naaşı törenle uğurlandı

    Şehit Güneş'in naaşı törenle uğurlandı

    Sıradaki Haber