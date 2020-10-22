Turkcell’de TVF dönemi

Turkcell yıllık olağan genel kurul toplantısı dün, İstanbul Küçükyalı’da bulunan Turkcell genel merkezinde yapıldı. Türkiye Varlık Fonu (TVF), Telia, LetterOne, Çukurova Holding ve Ziraat Bankası arasında haziran ayında imzalanan işlem sözleşmeleri kapsamında yapılması öngörülen şirket ana sözleşme değişiklikleri, pay sahipleri tarafından kabul edildi. Hissedarların Turkcell’in ana sözleşmesinde öngörülen değişiklikleri kabul etmesiyle birlikte TVF’nin imtiyazlı A Grubu hisselerini devralabilmesinin önü açıldı.



Bu değişiklikler sonrasında hissedarlar arasında gerçekleşmesi öngörülen hisse devir işlemleri ile birlikte, şirketin yüzde 49 oranındaki halka açık hisseleri Borsa İstanbul ve New York Borsası’nda işlem görmeye devam ederken, Türkiye Varlık Fonu’nun yüzde 26.2 pay ile Turkcell’in en büyük hissedarı durumuna gelmesi ve LetterOne’ın da şirketteki payını yüzde 24.8’e çıkarması bekleniyor.



Genel kuruldan çıkan ikinci önemli karar ise kar payı dağıtımına ilişkin oldu. 2019 bilanço karlılığına göre 811 milyon 621 bin 869 TL kar payı dağıtımına karar verildi.



‘Gücüne güç kattı’



Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, genel kurul sonrası yaptığı açıklamada, ana sözleşmenin hem yatırımcılar hem de müşteriler açısından daha güçlü bir şirket ve marka olma amacıyla değiştirildiğini vurgulayarak, “Genel kurulumuza iştirak eden ve oy kullanan tüm hissedarlarımıza teşekkür ediyorum. Tarihi kararlar alınmasını sağlayan bu teveccüh sayesinde ana sözleşmemiz değişerek, hissedarlarımız çözüm noktasında buluştu. Hissedarlarımızın müşterek iradesiyle mevzuat hükümleri ve kurumsal yönetişim ilkeleri doğrultusunda hem şirketimiz için hem de Türkiye ekonomisi için önemli bir değer ortaya koyacak şekilde çözüm üretilmiş oldu” dedi.



‘İstikrarlı büyüme’



Aksu “Söz konusu Turkcell olduğunda asla değişmeyecek bazı değerler var. Şirketimizin DNA’sında var olan yenilikçilik, yüksek kalite anlayışı, müşteri memnuniyeti politikası, güçlü finansal yapı, toplumsal fayda odaklı hizmet anlayışımızı güçlendirerek sürdüreceğiz” diyerek şöyle devam etti:

“Turkcell istikrarlı bir şekilde büyüyen ve yarattığı değeri yatırımcısı ile paylaşan bir şirket. 50 milyona yakın abone ve dünyanın en güçlü altyapılarından birisine sahip olan Turkcell, ayrıca tüm dünyada kullanılan müzik, anlık mesajlaşma, bireysel bulut gibi servislerini içeren dijital servis portföyünü, Türkiye’nin en büyük veri merkezi hizmetini veren dijital iş çözümleri işini ve tüm bunlarla beraber tech-fin alanında yine Türkiye’nin yeni nesil ödeme sistemleri işini bünyesinde barındırıyor.”



Küresel marka



Genel kurul sonrası gerçekleşmesi öngörülen hisse devirlerinin Turkcell’in piyasa değerine katkı sağlayacağına ve şirketin yerli, yabancı tüm yatırımcılar için doğru adres olmaya devam edeceğine inandığını vurgulayan Aksu, şunları söyledi: “Turkcell küresel marka olma yolculuğuna hızlı ve emin adımlarla devam ediyor. Genel kurulumuz sonrasında kavuştuğumuz güçlü yapıyla hedefimiz, markamızı global arenada daha da yukarılara taşımak. Hissedarlarımızın da desteği ile bu ortak amaç doğrultusunda var gücümüzle çalışmaya, müşterilerimizin hayatına değer katmaya, küresel arenadaki güçlü pozisyonumuzu yükseltmemize katkı verecek ürün ve servisler geliştirerek Türkiye’nin Turkcell’i olarak ülkemiz için çalışmaya ve milletimiz için üretmeye devam edeceğiz. Yeni dönem Türkiye’mize ve Turkcell’imize hayırlı olsun.”