Turkcell’den Zekathon’a çağrı

Turkcell’in açıklamasına göre, Zeka Gücü öğrencileri yarışma kapsamında aldıkları eğitimden sonra hayal güçlerinin yardımıyla geliştirdikleri doğal afetlerde hayat kurtaracak ve yapay zeka temalı projelerle yarışacak. 20 Kasım 2020-20 Ocak 2021 tarihleri arasında başvurulara açık olacak Turkcell Zekathon’un kazananları, mart ayında düzenlenecek törenle ödüllerini alacak.



Yarışmaya katılan öğrencilere katılım sertifikası ve madalya verilecek. Dereceye giren öğrencilere ise 36 adet Lenovo Tab M10 PLUS MediaTek, 2 adet UBTech UKit Advanced ve 2 adet UBTech UKit Explorer hediye edilecek.



Zekathon boyunca öğrenciler, yarışmaya katılacakları projelerinde kullanmak üzere Zeka Gücü LMS üzerinden hızlandırılmış eğitimler alacak. Program kapsamında öğrencilere önce elektronik devre tasarlamak için Arduino ve 3 boyutlu materyal tasarımında kullanılan Tinkercard eğitimleri verilecek.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Zeka Gücü sınıflarıyla çocuklarımızın geleceğin teknolojilerine hazırlanmalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz” dedi. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül de, “Dünyanın en güçlü ülkelerinden biri haline gelme yolunda emin adımlarla ilerleyen ülkemizin bu projeler ile yazılım ve diğer alanlarda sunulan eğitimlerle gücüne güç katacağına inanıyorum” diye konuştu.