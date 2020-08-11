Turkcell’e Çin’den 500 milyon euro kredi

500 milyon euro tutarında ve 8 yıl vadeli kredi paketi, 3 yıl içinde Turkcell tarafından yapılacak telekom ekipman alımlarının finansmanında euro ve Çin Yuanı (RMB) cinsinden kullanılabilecek.

Güvenin göstergesi

Turkcell, RMB cinsi kredilerin riskten korunma (hedge) işlemleri içinse ICBC Turkey ile çalışacak. 3 yıllık dönemde kullanılacak krediler için kullanım süresi boyunca anapara geri ödemesi yapılmayacak; kullanım döneminin bitiminden itibaren 5 yıllık süre içerisinde düşük başlayıp artan taksitler halinde geri ödenecek.

Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz, Çin Kalkınma Bankası’yla imzalanan anlaşmanın hem Turkcell’e hem de Türkiye ekonomisine duyulan uluslararası güvenin göstergesi olduğunu belirterek, “Turkcell olarak, büyüyen abone bazımıza en kaliteli hizmeti sunmaya devam etmek için yatırımlara kesintisiz devam ediyoruz. Uzun vadeli yatırımlar için uzun vadeli finansman sağlanması iş modelimizin temel prensiplerimizden” dedi.

Turkcell’in bu anlaşmayla etkin bilanço yönetimini likidite ve kur riskinin çeşitlendirilmesi anlamında bir kez daha kanıtladığını kaydeden Yılmaz, “İmzaladığımız anlaşmayla önümüzdeki 3 yılın yeni nesil teknoloji satın alımlarını finanse etmeyi planlıyoruz. Uzun vadeli, uygun maliyetli ve hem euro hem de RMB cinsinden kullanılabilecek bu krediyle satın alımlarımızı finanse ederken bu dönemde vadesi gelecek kredilerimizi de elverişli koşullarda yenilemiş olacağız. Başarıyla tamamladığımız bu anlaşmayla gelecek dönemlerdeki altyapı yatırımlarımıza finansman anlamında hazırız” diye konuştu.