Türkiye AB’nin sekiz programına katılıyor

Toplantıya İçişleri, Sağlık ve Ticaret Bakan Yardımcıları ile kurulda yer alan kurumların üst düzey yöneticileri katıldı. Toplantıda konuşan Kaymakcı, 2002’den beri Türkiye’nin, AB üye ülkeleriyle birlik programlarına katılım sağladığını belirterek, program fırsatlarından en etkin şekilde yararlanmanın önemini vurguladı. Kaymakcı, “Ülke olarak katıldığımız Erasmus, Ufuk 2020, COSME, EaSI gibi AB Programlarında son derece başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Kurul olarak 2021-2027 dönemi için mali yardımlar açısından daha bütüncül bir yaklaşımı ilke olarak benimsemekteyiz” ifadelerini kullandı.

Rekabetçi güç

AB programları ve projeleri aracılığıyla Türkiye’deki kurum ve işletmelerin Avrupalı muhataplarıyla proje ürettiğini dile getiren Kaymakcı, programların Türkiye’nin rekabetçi gücünün artırılması ve insan sermayesinin güçlenmesine katkısına değindi.

Eğitimden bilimsel çalışmalara, rekabetin artırılmasından istihdama, gümrüklere yönelik faaliyetlerden afetlerin koordinasyonuna kadar Türkiye AB’nin 8 programına ve 2 ajansına katılım sağlıyor. Türkiye, eğitim, gençlik, spor destekleri alanlarında “Erasmus”, bilim ve araştırma projelerine destek sağlayan “Ufuk 2020”, KOBİ’lerin rekabet gücünün artırılması alanında “CoSME” programlarında bulunuyor.

İstihdam ve sosyal yenilikçilik alanında “EaSI”, gönüllülük, gençlik dayanışması faaliyetlerine fon sağlayan “Avrupa Dayanışma Programı (ESC)”, vergilendirme konusunda “Fiscalis”, gümrükler ile ilgili olarak “Customs”, afet ve felaketlerin koordinasyonu alanında da “Sivil Koruma Mekanizması”nda da Türkiye yer alıyor. Türkiye ayrıca, “Avrupa Çevre Ajansı” ve “Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlığını İzleme Merkezi” adlı AB’nin iki ajansına da katılım sağlıyor.