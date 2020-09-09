"Türkiye ekonomisine değer katmaya devam"

Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, Yapı Kredi olarak 76 yılda en büyük önceliklerinin her zaman topluma ve ülke ekonomisine destek sağlamak olduğunu belirterek, “Bundan sonraki süreçte de artan ihtiyaçlar doğrultusunda sorumluluk almaktan çekinmeyerek ülkemize hizmet etmeye ve finanstan eğitime, kültür - sanattan sürdürülebilirliğe her alanda oluşturacağımız kuvvetli izlerle, ilklerin bankası olmaya devam edeceğiz” dedi.

76’ncı yaşını kutluyor

Bugün 76’ncı kuruluş yıl dönümünü kutlayacak Yapı Kredi’nin tarihi misyonunu değerlendiren Erün, bankanın 1 milyon lira sermaye ile İkinci Dünya Savaşı’nın zorlu yıllarında Türkiye’nin ilk özel bankası olarak kurulduğunu hatırlattı.

Erün, 9 Eylül 1944’ten bu yana toplumun ekonomik, sosyal, çevresel ve kültürel hafızasında yer eden Yapı Kredi’nin tarihinde, çok fazla ilklerin bulunduğunu ifade etti.

Kurulduğu günden bu yana varoluş nedeninin ülkenin insanına ve ekonomisine daima değer katmak ve hizmet etmek olduğunun altını çizen Erün, “İlk şube bankacılığı, ilk 24 saat bankacılık hizmeti, ilk özel servis numaralı telefon bankacılığı, ilk kredi kartı, ilk tüketici kredisi ve ilk otomobil kredisi gibi sektörde bugün standart hale gelmiş pek çok ürün ve hizmetin arkasında Yapı Kredi olarak öncü rol oynadık” değerlendirmelerinde bulundu.

Erün, yılın ilk yarısında nakdi ve gayri nakdi kredilerle ülke ekonomisine 349 milyar TL kaynak sağladıklarını da hatırlattı.

‘Hizmette sınır yoktur’ anlayışı

Türkiye’nin en büyük üçüncü özel bankası olarak, “Hizmette Sınır Yok” anlayışıyla ülke ekonomisine değer katmayı sürdürdüklerinin altını çizen Erün, şöyle devam etti:

“KGF teminatıyla hayata geçirilen iki yeni programla yılın ilk yarısında ülkemize 7 milyar liralık kaynak sağladık. İhracatı desteklemek adına 14 Mayıs’ta yılın en yüksek katılımlı sendikasyon kredisine imza attık, 870 milyon dolarlık fonlama sağladık. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin kısa vadeli likidite ihtiyaçlarına tahsis edilmek üzere EBRD’den sağladığımız 100 milyon dolar da dâhil uluslararası piyasalardan sağladığımız kaynağı 970 milyon dolara çıkardık. Böylelikle, ülkemiz ekonomisine ve Yapı Kredi’ye uluslararası alanda duyulan güveni bir kez daha tescillemiş olduk.”