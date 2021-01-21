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21.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

‘Türkiye elektrikli araçta merkez olur’

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ford Otosan’ın Kocaeli’deki fabrikalarını ziyaret ederek firmanın yeni yatırım ve çalışmalarını inceledi.

‘Türkiye elektrikli araçta merkez olur’

Şirketin geçen ay Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan teşvik kararı kapsamında planlanan 20.5 milyar lira tutarındaki yeni yatırım öngörüsüyle 2022 yılı itibarıyla devreye alınacak Gelecek Nesil Ticari Araç Üretimi ve Batarya Montaj Fabrikası ile ilgili gelişmelere yönelik bilgi alan Varank, Şarj Edilebilir Hibrit Elektrikli Araçlar (PHEV) Atölyesini de gezdi. Dünyada otomotiv sektöründe elektrikli araç devrimi yaşandığına işaret eden Varank, otomotiv sektörünün lider üreticilerinden Ford Otosan’ın gelecek nesil ticari araç ve batarya üretimine ilişkin aldığı yeni yatırım kararının, ülke ekonomisine çok önemli katma değer sağlayacağını kaydetti.

Varank, bu yatırımla dünyadaki trendlere uygun olarak tam elektrikli araçlar ve bunların bataryalarının Kocaeli’de üretileceğini aktararak “Bu sayede ülkemizin elektrikli araç üretiminde önemli bir merkez olmasına katkı sağlanacak” dedi.

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