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20.01.2021 - 14:08 | | AA

Türkiye Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağı oldu

Gürcistan İstatistik Milli Kurumu, 1 milyar 597 milyon 545 bin dolar ile Türkiye'nin, geçen yıl da Gürcistan'ın en büyük ticari ortağı olduğunu duyurdu.

Türkiye Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağı oldu

Gürcistan İstatistik Milli Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın 1 milyar 328 milyon 243 bin dolar ikinci ve Çin'in 1 milyar 185 milyon 17 bin dolar ile Gürcistan'ın üçüncü ticaret ortağı olduğu belirtildi.

Geçen yıl 1 milyar 407 milyon 975 bin 400 dolar ile Gürcistan'a en çok Türkiye'den ithalat yapıldığı, Gürcistan'ın ise Çin'e 476 milyon 269 bin 900 dolarlık ürün sattığı bildirilen açıklamada, Gürcistan için Türkiye'nin en büyük ithalat, Çin'in ise en büyük ihracat ülkesi olduğu kaydedildi.

Gürcistan'ın dış ticaret hacmi yüzde 14,8 azaldı

Açıklamada, Gürcistan'ın 2020'deki dış ticaret cirosunun 2019'a göre yüzde 14,8 azaldığı, ihracatın yüzde 12, ithalatın da yüzde 15,7 düştüğü belirtildi.

Gürcistan'ın dış ticaretinin (beyan edilmeyen ticaret hariç) geçen yıl 11 milyar 347 milyon 700 bin dolar olarak gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, bunun 3 milyar 342 milyon 100 bin dolarının ihracat, 8 milyar 5 milyon 600 bin dolarının da ithalat olduğu aktarıldı.

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