Türkiye kış turizminde ön plana çıkıyor

Bağlıkaya, turizm sektörüne ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgınla birlikte uluslararası seyahatlerin askıya alınması ve birçok ülkenin sınırlarını kapatması neticesinde 2020 yılında uluslararası seyahat sayısının ocak-ağustos döneminde yüzde 70 oranında gerilediğini, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerine göre, sekiz aylık dönemde uluslararası seyahat sayısının 700 milyon azalırken, uluslararası turizm gelirinde yaşanan kaybın 730 milyar dolar olduğunu söyledi.

Türkiye açısından bakıldığında dünyadaki bu gerilemeyle benzer bir durumun olduğunu ifade eden Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"2020 yılının ocak-ekim ayları arasını kapsayan ilk on aylık dönemde Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısının yüzde 72 oranında düşüşle 13,6 milyona geriledi. Bunun 11,2 milyonunu yabancı ziyaretçiler oluşturdu. Ocak-Ekim 2020 döneminde en çok ziyaretçi gönderen ilk 5 ülkenin Rusya, Almanya, Bulgaristan, Ukrayna, ve İngiltere olduğunu görüyoruz. Yabancı ziyaretçilerden elde edilen turizm gelirine bakıldığında 2020 yılı ocak-eylül döneminde 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 69,4 oranında gerileme ile 22,1 milyar dolardan 8 milyar 145 milyon dolara geriledi. 2020’yi 15 milyon ziyaretçi 10 milyar dolar turizm geliri ile bitireceğimizi tahmin ediyoruz."

Bağlıkaya, turizm gelirlerinin 2019'da dış ticaret açığının yüzde 96’sını kapattığını aktararak, "2020'de tamamını kapatmasını bekliyorduk. Bugünkü veriler maalesef bizim heyecanla paylaştığımız veriler değil.Turizm denince işin yabancı ziyaretçi boyutu ve maddi anlamı ilk anda doğal olarak akla gelenler, ama bu madalyonun sadece bir yüzü, diğer yüzünde vatandaşımızın istihdamı, refahı ve işin sosyal boyutu var. Turistin azalması doğrudan doğruya yerelimizin, vatandaşımızın refahını düşürüyor. Cari açığımızı, istihdam açığımızı büyütüyor." diye konuştu.

"Vatandaşlarımızın uygun fiyatlı tur olanaklarını değerlendirmesini tavsiye ediyorum"

Firuz Bağlıkaya, TÜRSAB üyelerinin erken rezervasyon kampanyalarını bu yıl kasım ayı itibarıyla yüzde 50’ye varan indirimlerle başlattığını vurgulayarak, yurt içi tur paketlerinin 3 ay ötelemeyle 15 aya varan sıfır faizli taksit seçenekleri de tatile özlem duyan vatandaşlar için ciddi bir ödeme kolaylığı sağladığını belirtti.

Bununla birlikte erken rezervasyon sürecinde alınan tur paketlerine iptal iade garantisinin de sunulduğunu ifade eden Bağlıkaya, "Yurt içi turlarda tatilin başlamasına 72 saat kala, yurt dışı turlarda ise 21 gün kalaya kadar iptal hakkı tanınıyor. Yurt dışı turlar için, sadece paket ücretinin yüzde 10'unu ödeyerek rezervasyon yapıp, gerisinin turun başlayacağı gün ödenebileceği seçenekler var. Dolayısıyla vatandaşlarımızın uygun fiyatlı tur olanaklarını değerlendirmesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Bağlıkaya, koronavirüs süreci nedeniyle erken rezervasyonlara bir anda yüksek bir talep gelmese de aşının bulunduğu yönündeki haberler ve aralık ayından itibaren batılı ülkelerde fiilen uygulanmaya başlanması yönündeki beklentinin sektör olarak kendilerini umutlandırdığını aktararak, "Pandemi riskinin hafiflemesi ve ortadan kalkması durumunda 2021 yılı yaz döneminde turizmde ciddi bir hareketlenme yaşanabileceğini düşünüyoruz. Zira pandemi nedeniyle tüm dünyada insanlar çok uzun süreler evlerine kapandılar. Seyahat talebi hızlı bir şekilde artabilir. Dolayısıyla erken rezervasyon fırsatlarından vatandaşlarımızın yararlanarak uygun fiyatlı olarak tatil rezervasyonlarını yaptırmaları faydalı olacaktır." dedi.

Türkiye'de havalimanlarından, tur, transfer araçlarına ve otellere kadar çok önemli hijyen kriterleri getirildiğini ve başarıyla uygulandığını belirten Bağlıkaya, alınan önlemlerin 2021 yılında da turizm sektöründe çok ciddi bir şekilde uygulanmaya devam edeceğini, maske, mesafe, hijyen kurallarına dikkat edildiği müddetçe vatandaşların gönül rahatlığıyla tatil yapabileceğini dile getirdi.

Kış turizmi merkezlerine Rusya, Ukrayna ve Polonya ilgisi

Bağlıkaya, bu dönemde turizm sektöründe yaşanacak ilk hareketliliğin kış turizminde olacağını belirterek, "Geçmiş yıllara göre daha az olsa da şimdilik gerek iç pazardan gerekse Rusya, Ukrayna ve Polonya pazarlarından kış turizmi merkezlerimize ilgi mevcuttur. Özellikle Erciyes ve Palandöken için bu 3 ülkeden charter uçuş planlaması yapan tur operatörlerimiz bulunuyor. Uludağ, Kartepe ve Kartalkaya’ya yönelik de yurt dışından talep bulunuyor. Türkiye kış turizminde ön plana çıkıyor. Pandemi kaynaklı bir sorun olmazsa bu turlar 18 Aralık tarihinde başlayacak ve mart ayının sonuna kadar sürecek." dedi.

Korona önlemlerinin son derece etkin bir biçimde uygulanmasının sağlaması ve faaliyetlerin korona önlemleri ile gerçekleşebildiğinin sürekli altının çizilmesi gerektiğini vurgulayan Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Ağırlıklı olarak iç pazara hitap eden Uludağ Kayak Merkezi, aynı zamanda Ukrayna ve Rusya’dan da talep görüyor. Uludağ’da geçen yıl 350 bin geceleme gerçekleşti. Günübirlik ziyaretlerle birlikte Uludağ 1 milyon 122 bin kişi tarafından ziyaret edildi. İç pazar açısından özellikle 15 günlük sömestr tatilinde ön plana çıkan Uludağ’a yönelik rezervasyon talepleri bu yıl da iyi seyrediyor. Palandöken Kayak Merkezi, Ukrayna Rusya ve Polonya’dan gelen taleplerle kış dönemi için şu anda sezonda yüzde 80 doluluk gösteriyor. 27 Aralık itibarıyla Rusya’dan Moskova’dan haftada iki sefer düzenlenecek.

Geçen yıl günübirlik ziyaretçiler dahil olmak üzere toplamda 2 milyon 250 bin kişi Erciyes Kayak Merkezi’ni ziyaret etti. Bu kış döneminde Erciyes Kayak Merkezi’ne Ukrayna, Rusya, Polonya pazarlarından charter seferler düzenlenecek. 18 Aralık’dan itibaren başlayacak olan charter seferler Mart ayının 15’ine kadar devam edecek. Erciyes’e haftada 6 charter sefer bekleniyor. Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki turizm tesislerine bu yıl da yurt dışından talep iyi seviyede bulunuyor. Genel satışların da iyi olduğu bilgisine sahibiz. Geçen kış döneminde yüzde 80 doluluk ortalamasına ulaşan bölgedeki dolulukların bu yıl da benzer seviyelerde olması hedefleniyor. Kartepe’yi geçen yıl günübirlik ziyaretle birlikte 1 milyona yakın ziyaretçi ağırladı. 2020 senesi için ise pandemi ile ilgili yeni ve ilave kısıtlamalar olmazsa yine geçen seneki rakamın yakalanacağı öngörülüyor."

"Başarılı sağlık uygulamaları ve aşılanma çalışmaları tanıtımlarda etkin kullanılmalı"

Firuz Bağlıkaya, aşının uygulanmaya başlamasıyla pandeminin olumsuz etkilerinin ortadan kalkmaya başlaması ve seyahat kısıtlamalarının aşamalı olarak kaldırılmasının öngörüldüğünü, bu durumun da turizm açısından olumlu bir sonuç doğurmasını umut ettiklerini belirtti.

Özellikle Türkiye için en önemli turizm pazarı konumunda bulunan Avrupa ülkelerinde aşılanmanın hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi ihtimalinin bu konudaki umutlarını desteklediğini ifade eden Bağlıkaya, 2021 yılında Avrupa ülkeleri kaynaklı seyahat hareketlerinin artmasının beklenebileceğini söyledi.

Bağlıkaya, aşılanmanın yoğun olduğu ülkelerden güvenli bulunan ülkelere seyahat daha çok olacağına işaret ederek, "Bu süreçte ülkemizdeki başarılı sağlık uygulamaları ve aşılanma çalışmalarında kaydedilen gelişimle birlikte turizm alanında alınan hijyen önlemlerinin tanıtımlarda etkin biçimde kullanılması Türkiye’ye yurt dışından gelecek erken rezervasyon taleplerini olumlu biçimde etkileyecektir." yorumunda bulundu.

Pandeminin kontrol altına alınması için bazı kısıtlamaların getirildiğini anımsatan Bağlıkaya, getirilen kısıtlamalardan seyahat acenteleri tarafından rezervasyonu yapılmış tur, paket tur, konaklama veya transfer hizmetlerinden yararlanacak tüketicilerin istisna kapsamında tutulduğunu, ülkede turistik amaçlı olarak bulunan yabancıların da hafta sonları uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağını söyledi.

Bağlıkaya, genel olarak restoranların ve kafelerin sadece paket servis ve gel al hizmeti sunacak olmasının turizmi etkileyeceğini ancak bu misafirlerin de konaklama gerçekleştirdikleri otellerdeki yeme içme mekanlarından faydalanabileceğini dile getirdi.

"2021 yılı için iç turizm seferberliği ilan edilmeli"

Bağlıkaya, turizmin virüsten en ağır şekilde zarar gören sektör olduğunu, bunun için de diğer sektörlerden farklı çözümler üretilmesi gerektiğini belirtti.

Destek paketlerinden sınırlı sayıda acentenin yararlanabildiğini ifade eden Bağlıkaya sözlerini şöyle tamamladı:

"2021 ve devamı için turizm hayali kuracaksak mutlaka işe yarar, gerçekçi ve ihtiyaç sahiplerini yokuşa sürmeden verilecek destekler hayata geçirilmelidir. Örneğin, turizmciler için sicil affı şarttır. Turizm, yoğun bakımdan çıkmak için bankaların keyfine bırakılmayan kredi desteklerine ihtiyaç duymaktadır. KGF gerçekçi koşullarla işlerlik kazanmalıdır. Evde kalmaktan bunalmış insanlarımıza nefes alacakları tatil hakkını tanıyacak tüketici kredilerinin yanı sıra sıkıntılarını atlatacakları seyahatlere özendirecek planlar hazırlanmalıdır. 2021 yılı için iç turizm seferberliği ilan edilmelidir. Sırf sektörü ayağa kaldırmak değil, toplumun ruh sağlığını tesis etmek için de buna ihtiyaç vardır. Devlet, sektörle bir araya gelip ortak akıla başvurmalıdır. Herkesin katkısını koyacağı çalışmalarla krizden çıkış ve sonrası için yol haritası çok acil oluşturulmalıdır."