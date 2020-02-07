‘Türkiye, kıyılarına hapsedilemez’

TÜSİAD’ın Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Genel kurulda konuşan Kaslowski, Doğu Akdeniz’deki enerji kaynakları konusunda Türkiye’nin, kıyılarına hapsedilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:



“2004 referandumundaki tercihiyle adadaki çözümsüzlüğün sorumluluğunu taşıyan Kıbrıs Rum Kesimi’nin, Kıbrıslı Türklerin haklarını da kollayacağına inanmak güçtür. Ülkemizin, haklarını koruma konusunda güç ve iradesini gösterirken, bir taraftan da diplomatik kanalları açık tutmasını önemsiyor ve izlenen politikayı destekliyoruz. Türkiye, sahip olduğu güçlü boru hattı altyapısı ile doğal gazın Avrupa’ya taşınmasında, herkes için doğal ortak olarak algılanmalıdır. Bu yaklaşım, hem barışa hem de tüm paydaşların refahına hizmet edecektir.”



Ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmede de bulunan Kaslowski, geçen yıl iç talepte görülen daralmanın, bu yıl yerini hafif toparlanmaya bıraktığını belirterek şöyle devam etti:



“Tüketimde hareketlenme olduğunu görüyoruz. İnşaat başta olmak üzere, krizden derin şekilde etkilenen sektörlerde ise toparlanma daha uzun zaman alabilir. 2019’u, sıfırın biraz üzerinde, cüzi sayılacak bir büyüme hızıyla kapatıyoruz. 2020 yılında istihdam sorunumuz açısından yeterli olmayacaksa da daha yüksek bir büyüme bekliyoruz. Bu büyümenin bileşenleri, kamu harcamalarındaki artış ve özellikle kamu bankalarının bilançolarındaki genişlemeden oluşuyor.”



Beklentiler iyileşti



TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan şunları söyledi:



“Ekonomik anlamda 2020 yılına geçmiş yıllara oranla daha iyimser girdik. Gerek ülkemizde gerekse dünyada ekonomik endişeler biraz daha azalmış, iş dünyasının beklentileri biraz daha iyileşmiş durumda. Dünya ekonomisinin bu yıl 2019’a oranla bir miktar hızlanması bekleniyor. Dünya ekonomisindeki olumlu hava, ülkemizi de olumlu etkiliyor. Enflasyon rekor yüksek seviyelerden indi, TL’deki istikrarsızlık azaldı ve CDS primlerimiz düştü. Reel ekonomi de bir nebze nefes aldı. Faizlerin düşmesiyle kamu bankaları öncülüğünde başlayan kredi büyümesine özel bankalar da katıldı. Tüketici kredilerindeki artış ertelenen iç talebi geri getiriyor. Büyümedeki canlanma bir süre sonra istihdam artışını sağlar.”



Deprem bölgesinde iflas ve işsizliği önleme sözü



Son günlerde yaşanan üzücü olaylara da değinen Kaslowski, “TÜSİAD olarak TÜRKKONFED ve UNDP ile ortaklaşa kurmuş olduğumuz Hedefler İçin İş Dünyası Platformu temsilcileri bölgede detaylı incelemelerde bulundu. Deprem yaralarının sarılması, işsizlik ve iflasların önlenebilmesi için somut çalışmalarda bulunacağız” dedi.