Türkiye kolonyasız kalmayacak

Eyüp Sabri Tuncer, Türkiye’nin en köklü markalarından biri. Kolonya üretiminde lider olan Eyüp Sabri Tuncer koronavirüs etkisiyle artan kolonya taleplerini karşılamak için üretimini arttırırken, fiyat artışı da yapmadığını ve yapmayacağını duyurdu. Hürriyet'ten Elif Ergu'nun haberine göre 97 yıllık markanın başında bulunan ailenin 3’üncü kuşak temsilcisi Engin Tuncer, “Kolonya bulunamıyor diye bir durumu kabul etmemiz mümkün değil. Sektörün öncü şirketi olarak aralıksız üretime devam ediyoruz. Etil alkol fiyatlarındaki artışa rağmen fiyatlarımızı da yükseltmedik” dedi.

Eyüp Sabri Tuncer’in fabrikası Ankara’da, dağıtım ise İstanbul Tuzla’dan yapılıyor. Markanın yalnızca Ankara Anafartalar Caddesi’nde geçmişi 100 yıla dayanan bir mağazası var, bu mağaza dışında markanın tüm ürünleri marketlerde ve eczanelerde satılıyor. Kolonya, kişisel ve ev bakım ürünleri kategorilerinde üretim yapan Eyüp Sabri Tuncer’in hikayesini ve koronavirüs ile birlikte artan taleple ilgili değerlendirmelerini Engin Tuncer anlattı...

Kolonyalar yok satıyor. Kolonya bulunamaz hale mi gelecek? Kolonya fiyatları da patladı.

Öncelikle kimse kolonya stoklamasın, buna gerek yok. İsrafa da gerek yok. Kimse ürün depolamaya da kalkmasın. Kolonya üretmeye biz devam ediyoruz, bizi izleyen firmalar da devam ediyor. Maalesef bu gibi durumlarda her zaman görüldüğü gibi fırsatçılar ortaya çıkıyor. Fiyatları artırıyorlar. Bir anda talep artınca bundan faydalanmak isteyenler oluyor. Biz sektörün öncüsü olarak üretime devam ediyoruz.

Etil alkolün fiyatı arttı. Bu da fiyat artışına neden olmuyor mu?

75 cent’ten 2.5 dolara geldi. Biz buna rağmen fiyatımızı artırmadık. Artırmayacağız. Biz böyle yapınca bizi izleyen firmalar da fiyatlarını tuttular. Çünkü biz bu meseleyi milli mesele olarak görüyoruz. Toplum sağlığı her şeyden daha önemli. Biz geçmişi 100 yıla dayanan bir şirketiz, markayız. Kurucumuz dedem. Geçmişimizde yaşanmışlık çok. Ayrıca geçmişimizde pazarlık da yoktur. Kalitemize ve üretim gücümüze güveniyoruz. Türkiye de kendi markalarına güvenmeli.

Biraz geçmişe gidelim. Dedeniz Eyüp Sabri Tuncer bu işi nasıl öğrenmiş?

Kolonyanın tarihi bir Macar aileye dayanıyor. Melek suyu diye üretiyorlar, sonra bu üretim Köln’e taşınıyor. Hala orada hediyelik olarak kolonya satılır. Biz kökleri Saraybosna’ya dayanan bir aileyiz. Dedemin önceleri Samanpazarı’nda ve daha önceleri de İnegöl Bedesten’de mağazaları varmış. Çok meraklı, araştırmacı bir insanmış. Bonmarche denilen iplikten eldivene, iç giyiminden şapkaya her ürünü satarmış, gömlek dikermiş. Bir tanıdığının önerisiyle kolonya ürettiğini biliyoruz. Hatta 1936’da bir katalog hazırlamış. İnsanlara “parfümünüzü işaretleyin mağazaya geldiğinizde kolonyanız hazır olsun” yazmış. Bu katalogları babam ve amcam posta kutularına atmışlar. Ankara Anafartalar Caddesi’ndeki mağazanın geçmişi 100 yıla dayanıyor. Tarihi bir bina, biz de koruma altına aldırdık. Orada satışa devam ediyoruz.

Markanın geçmişinde ilkler var değil mi?

Ben de hep daha iyi kaliteli ürün peşindeydim. Çocukluğumuz, çevremiz hep Avrupa hayranlığıyla büyüdü. Yapamayacağımıza inanmışız sanki. Ama öyle olmadığını gördük. 18 yaşından beri fuarları, benzer iş yapanları izlerim. Hammadde üzerine çok çalıştım. Dünya trendlerini de hep görüyoruz. Rahmetli Fuat Sezgin Hocamız’la çok çalıştık. Kendisi vegandı. Ben ilk onla yurtdışında vegan ürünleri gördüm, şampuanın veganı vs. Biz de 5 yıl önce vegan ve vejeteryan ürünler çıkardık. Vegan logosunu ilk biz aldık alanımızda. Glutensiz ürünü ilk biz yaptık, etiketlerine görme engelli alfabesi ilk uygulayan şirketiz.

CUMHURBAŞKANI ARADI

Yaşanan gelişmelerin ardından kendisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aradığını söyleyen Engin Tuncer, olayı şöyle anlattı: “Ben kendisiyle bugüne kadar hiç tanışmamıştım. Fiyatlarımızı yükseltmediğimizi kendisi takip etmiş. Ben durumu anlattım. ‘Biz bu işi aile olarak 100 yıldır yapıyoruz, biz bugünlerin geçeceğini düşünüyoruz, bu yüzden de elimizden geleni yaparak üreteceğiz, fiyat da yükseltmeyeceğiz.’ dedim. Kendisi de memnuniyetle karşıladı. Bunun gerçekten de Milli Güvenlik meselesi olduğunu düşünüyorum. Sağlık bakanlığı’nın açıklamalarına herkes uymalı. Korkuyla da yaşayıp olmayacak gerginlikler içine de girmemeli. Kendimizin, evimizin hijyenine özen gösterirsek bu dönemi sakin geçirirsek en az hasarla atlatırız”

GUCCİ ŞİŞEMİZİ TAKLİT ETTİ

Ailesinin hep yenilikçi olduğuna dikkat çeken Engin Tuncer, “Babam 1980’lerde Ankara’da bir daire parasına bilgisayar almıştı şirkete. Çevremizdeki hiç kimse anlamamıştı. Giriş katı daire fiyatına da yazıcı almıştık. Ve ilk yazılımı yaptırmıştık. Sektörde hep öncülük yaptık, sektör de zaman içinde güzel bir yere geldi. Türkiye de kolonyalarını dünyaya tanıtmalı diye düşünüyoruz. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz” diye konuştu.

20’nin üzerinde kolonyaları olduğunu söyleyen Engin Tuncer, “Babamın formülüyle üretilen Hatıralar Kolonyamız var. Bu kolonyanın şişesinin neredeyse birebir taklidini yaparak Gucci üretti. Şaşırdım doğrusu” dedi.

Tek mağazanız değil mi? Hatta hafta sonu rekor kırılmış…

Evet tek mağazamız ama biliyorsunuz bizim ürünler tüm marketlerde, eczanelerde var. 70’in üzerinde distribütörümüz var, Türkiye’nin her yerindeyiz. Geçtiğimiz pazar 4 bin kişi gelmiş mağazaya. Evet rekor, genelde bayram öncesi buna benzer yoğunluk olurdu.

Kolonya kültürünü bu vesileyle yeniden hatırladık değil mi?

Kesinlikle. Bizler büyürken her evde kolonya olurdu. Misafire kolonya dökülürdü. Şehirlerarası yolculuklarda muavinler kolonya dökerdi yolculara. Tuvalet çıkışlarında da mutlaka kolonya olurdu. Bunun hijyen için çok önemli olduğunu hatırladık.

Peki ne kadar koruyucu kolonya?

Biz çok öncesinde koronavirüs yokken araştırma yaptırdık. Zaten aile genlerimizde araştırmacılık ve yenilik var. Antibakteriyel jeller elde kalıntı bırakıyor. Ayrıca arada fiyat farkı var kolonyayla. Biz de ruhsat almıştık ama yapmadık jel. Kolonya zaten bu işi yapıyor. Biz bunu yeterince anlatamıyorduk, bu virüsle anlaşılmış oldu. Virüse karşı önce eller yıkanmalı ve ele kolonya dökülmeli. Bunun koruma sağlayacağı Sağlık ve Bilim Kurulu tarafından da açıklandı. Ancak şimdi görüyorum, neredeyse insanlar kolonyayla yıkanıyor. Bu kadarına gerek yok. Farklı yerlere dokunduğunuzda elinize 3 gr kadar, 7-8 damla kolonya dökün, yeter. Hiçbir şeyi israf etmeyelim.

Üretiminiz ne kadar arttı koronavirüs etkisiyle?

Biz 2020 ilk 3 ayı için yaptığımız planın çok üzerine çıktık. 3 ay için 500 ton alkol alımı yapmıştık. Talebin artması nedeniyle yeni alımlar yapıyoruz. Günde 45 ton alkol alıp 60 ton kolonya üretiyoruz. Talebe yetişmek için aralıksız üretim yapıyoruz. 1.5 saniyede bir 400 gr.’lık kolonya üretiyoruz.

Alkol bulmakta zorlanıyor musunuz?

Evet. Bir kısmını yurtdışından bir kısmını Türkiye’den sağlardık. Şu anda tamamen Türkiye’deki şeker fabrikaları-ndan alıyoruz. Oralardaki melastan alkol üretiliyor. Şeker fabrikaları ya yem fabrikalarına ya da bizlere veriyorlar. Belki bu dönemde kolonya üreticilerine ve bizim gibi hijyen ürünleri üretenlere kolaylık sağlanabilinir.

Yurt dışına satışınız var mıydı?

52 ülkeye ihracat yapıyorduk. Ancak etkilendi. Singapur, Güney Kore, Japonya ve Çin’e de gönderiyorduk. Koronavirüs çıktıktan sonra Çin sipariş verdi ama kolonya insani yardım kapsamında olmadığı için gönderemedik.