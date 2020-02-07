Türkiye otomotiv tedarik sanayi TOGG ile yakın temasta

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca şunları söyledi:

"TOGG ile iş birliğimiz çok iyi gidiyor. Bizim TOGG'la şu an görüşen, aralarında elektrikli araçlara da parça üreten 60 civarında firmamız var. Bunlar arasında 25 firmayla iş birliğine başladılar. Ama hedef 60 firmanın tamamıyla çalışabilmek.

Gürcan Bey de (TOGG CEO'su Gürcan Karakaş) bizim içimizden çıkan birisi. Bu, iş birliğini kolaylaştırıyor. Birbirimizi kolay anlıyoruz. Kolaylıkla iletişimde bulunuyoruz ve bizim içimizde birçok firma TOGG'un projesini normal bir ticari iş olarak görmüyor, sahipleniyor."

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Yazıcı da konuya dair şu ifadeleri kullandı:

"TOGG'un görevi, aracı belirtilen sürede üretmek. Bizim de görevimiz, onların istediği her parçayı Türkiye'de yapabilmek için ne gerekiyorsa yapmak. Batarya ile ilgili çalışma yapan arkadaşlarımız var. Ama TOGG, şu an bu bataryayı hazır almak zorunda."