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    05.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Türkiye pozitif ayrıştı

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, normalleşme döneminde Türkiye’nin pozitif ayrıştığını, ‘krize yatırım yapanların’ hüsrana uğradığını söyledi.

    Türkiye pozitif ayrıştı

    Vergi Denetim Kurulu ile Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası açılış töreninde konuşan Albayrak, şunları kaydetti:

    “Normalleşme döneminde Türkiye pozitif ayrışan bir ülke oldu. Salgının etkisi en aza indirilmiş durumda. Türkiye bu sürecin etkilerini çok daha az yaşayan ve atlatan ülkelerden bir tanesi oldu ve olmaya devam ediyor. Özellikle reel kesim güven endekslerinde ciddi yükselişler sağladık. Büyümenin önemli göstergesi olan PMI endeksinde yükseliş 2018 Şubat ayından bu yana olan en yüksek değere ulaştı. Borsa İstanbul, mayıs ayında tekrar 100 bin puanın üzerine çıktı ve yılbaşındaki seviyesini aşmış oldu. BIST 100 endeksi son 11 yılın en güçlü ve en yüksek değer kazancını ortaya koydu. Bu göstergeler Türkiye’nin pandemi döneminde ortaya koyduğu performansın, sıkıntılara rağmen, devletimizin hükümetimizin devreye aldığı tüm adımların ne kadar doğru olduğunu ortaya koyuyor.”

    ‘Hüsrana uğradılar’

    Sorunların üstesinden birlik ve beraberlikle gelineceğini ifade eden Albayrak, şöyle devam etti:

    “2018 Ağustos’undan beri Türkiye’nin ekonomik krize gireceğini söyleyenler, yazıyorlar, çiziyorlar, ifade ediyorlar. Hep duyuyoruz. Böylesi bir krize maddi, manevi ve siyasi yatırım yapanlar, pandemi dönemimizdeki performansımızla hüsrana uğradı ve uğramaya devam edecek. Biz milletimizle hep kol kola omuz omuza yürüdük. Önümüzde çok uzun bir yol var. Normalleşme sürecinde hedeflerimizin üstünde çıkış yapacağız. Hizmete aldığımız binamızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

     

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