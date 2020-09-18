‘Türkiye Sigorta sektöre yol açacak’

AA Finans Masası’na konuk olan Benli, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’in köklü kamu sigorta şirketlerinin birleşmesiyle bugünkü güçlü halini aldığını belirtti. Benli, “Türkiye Sigorta, 36 bölgede 2 bin 600 çalışanı ve 7 bin 500 dağıtım kanalıyla hem sigorta hem hayat emeklilik tarafında lider bir sigorta şirketi olarak hayata başladı. Şu an 2 bin 600 kişilik kadromuz var. Bunun 2023’te en az 5-6 bin seviyesine çıkması söz konusu. Bizim iddiamız bunun çok ötesine gidebilmek” dedi.



Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı Benli, Tuna-1 kuyusunun poliçesini yapmalarının kendileri için çok büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.



Birleşme öncesinde Akkuyu’nun ve Oruç Reis’in poliçelerini de kendilerinin yaptığını hatırlatan Benli, “Yerli ve milli bu tür girişimlere teminat vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.



BES’in güvenilirliği



Benli, Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) biriken fonların güvenilirliğine ilişkin yorumlarla ilgili olarak şunları söyledi:



“Açık ve net bir şekilde söylüyorum; bu yorumların hepsi yanlış. Bu haksızca ve eksik bilgiyle yapılmış yorumlar vatandaşın da haklarını kaybetmesine neden olabilecek. Vatandaşlar sigorta şirketlerine sormadan, oradan buradan duydukları maksatlı yorumlarla hareket etmesinler.”

Benli, “BES ve Otomatik Katılım Sistemi’nin büyüklüğü 160 milyar lira, 12.5 milyon katılımcı var sistemde. Toplam potansiyelimizin çok kısa sürede 400 milyara çıkması muhtemel” dedi.