Türkiye spot fiyattan Rus gazı alacak

Son yıllarda doğal gaz piyasalarında uzun dönemli ve petrol fiyatına endeksli doğal gaz kontratlarının yerini kısa dönemli ve esnek koşullara sahip spot kontratlar almaya başladı.



Doğal gaz piyasalarında borsa fiyatlarına endeksli spot ticaretin ağırlığı artarken, buna bağlı olarak küresel doğal gaz fiyatlarında ciddi düşüşler yaşandı. Bu fiyat düşüşlerinde sıvılaştırılmış doğal gazın da (LNG) önemli etkisi oldu.



Türkiye, bu dönemde ucuz LNG ithalatına ağırlık verirken, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) geçen yıl daha uygun fiyatlı ve esnek koşullarda tedarik edilebilecek spot boru gazı ithalatının önünü açtı.



5. büyük pazar



EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Türkiye güçlü, güvenilir ve rekabetçi bir doğal gaz piyasası oluşturma yolunda atmış olduğu adımlarla bölgesel piyasayı şekillendiriyor” dedi.



Yılmaz, Türkiye’nin 45 milyar metreküp seviyesindeki tüketimle Avrupa’nın en büyük 5 pazarı arasında yer aldığına işaret ederek, satıcı ülkelerle imzalanan ve birkaç yıl içinde kademeli olarak sona erecek uzun dönemli kontratların yeniden müzakere edilmesi sürecinde bu hamlelerin çok önemli olduğunu vurguladı.

Spot gaz ticaretindeki gelişmelerle birlikte Karadeniz’deki doğal gaz keşfinin de kontratların yeniden müzakere edilmesi sürecinde Türkiye’nin elini güçlendireceğine dikkati çeken Yılmaz, 2021’de devreye almayı planladıkları Vadeli Doğal Gaz Piyasası’nın da Türkiye’nin rekabetçi bir piyasaya kavuşması açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.



Yüzde 41.5 azaldı

Türkiye’nin LNG ithalatını artırması ve kaynak çeşitliliği sağlamasıyla Rusya’dan ithal ettiği gaz miktarında düşüş oldu. Yılın ilk yarısında Rusya’dan alınan gaz miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41.5 azalışla 4 milyar 678 milyon 66 bin metreküpe geriledi. Geçen yılın aynı döneminde Rusya’dan 7 milyar 993 milyon 86 bin metreküp gaz ithal edilmiş ve Rusya en fazla ithalat yapılan ülke olmuştu.