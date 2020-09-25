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    HaberlerEkonomi Haberleri Türkiye su ürünleri ihracatından 8 ayda 632 milyon dolar kazandı
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    25.09.2020 - 11:03 | | AA

    Türkiye su ürünleri ihracatından 8 ayda 632 milyon dolar kazandı

    Türkiye, yılın 8 aylık döneminde su ürünleri ihracatından 632 milyon 260 bin 657 dolar kazandı. AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye, ocak-ağustos döneminde 81 ülkeye 122 bin 613 ton su ürünleri ihraç etti.

    Türkiye su ürünleri ihracatından 8 ayda 632 milyon dolar kazandı

    Bu dönemde Hollanda, İtalya ve Rusya Federasyonu, en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu. Ocak-ağustos döneminde Hollanda'ya 87 milyon 91 bin 789, İtalya'ya 83 milyon 615 bin 774 ve Rusya'ya 67 milyon 127 bin 210 dolarlık su ürünleri ihraç edildi.

    Böylece söz konusu dönemde su ürünleri ihracatından toplamda 632 milyon 260 bin 657 dolar gelir sağlandı. Geçen yıldan farklı olarak bu dönemde Mısır, Finlandiya, Cibuti, Moritanya, İrlanda, Kamerun, Tanzanya, Mayotte, Fas, Senegal, Ruanda ve Kırgızistan'a da su ürünleri satıldı.

    DKİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, su ürünleri ihracatının ülkeye ve bölgeye katkı sağlamaya devam ettiğini söyledi.

    İhracat yapılan ülke çeşitliliğinin de her geçen yıl arttığını dile getiren Kobya, su ürünlerine yurt dışı piyasalardaki ilginin sevindirici olduğunu ifade etti.

    Kobya, 1 Eylül'de başlayan 2020/21 su ürünleri avlanma sezonunun çok verimli olacağını umduklarına işaret ederek, buna bağlı olarak balık ihracatının önümüzdeki dönemde daha da artacağını kaydetti.

    Aralarında ünlü isimler de var! Görüntüler sosyal medyada yayıldıİstanbul’un göbeği Bebek’teki ünlü bir işletmede korona virüs salgınına ve artan vakalara rağmen skandal görüntüler kaydedildi. Doğum günü kutlaması adı altında bir araya gelen ve ünlü isimlerinde katıldığı partide ne maske takıldı ne de sosyal mesafe kurallarına uyuldu. Alkol alan grubun karşılıklı göbek attığı ve yüksek sesli müzikler eşliğinde iç içe eğlendiği anlar kameralara yansıdı.
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