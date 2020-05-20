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    HaberlerEkonomi Haberleri Türkiye Varlık Fonu'ndan açıklama: Süreç tamamlandı
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    20.05.2020 - 19:22 | | AA

    Türkiye Varlık Fonu'ndan açıklama: Süreç tamamlandı

    Türkiye Varlık Fonu (TVF), 11 Mayıs’ta yaptığı açıklamada duyurduğu Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Halk Bankası AŞ ve Türkiye Vakıflar Bankası TAO’nun çekirdek sermayelerinin 21 milyar TL artırılması sürecinin tamamlandığını bildirdi.

    Türkiye Varlık Fonu'ndan açıklama: Süreç tamamlandı

     

    TVF'den yapılan açıklamada, "Finansal piyasalarda istikrar ve derinliği destekleme misyonumuz doğrultusunda kamu bankalarımızın sermaye yapılarının güçlendirilmesi ve yeterliliklerinin desteklenmesi amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu işlem sonucunda Türkiye Halk Bankası AŞ’deki ortaklık payımız yüzde 75,29 ve Türkiye Vakıflar Bankası TAO’daki payımız ise yüzde 35,99 olmuştur. T.C. Ziraat Bankası AŞ hisselerinin tamamı hali hazırda TVF bünyesinde bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.

    Açıklamada, finansal ve ekonomik istikrarın sağlanmasında kritik rol üstlenen kamu bankalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde desteklenmesi amacıyla yapılan işleme ilişkin detayların Türkiye Halk Bankası AŞ ve Türkiye Vakıflar Bankası TAO’nun yaptığı Özel Durum Açıklamaları'nda yer aldığı belirtildi.

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