Türkiye-Venezuela ticaret hacminde hedef 1 milyar dolar

Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile Venezuela’nın birbirini tamamlayıcı ekonomiler olduğunu belirterek, Türkiye’nin ciddi sanayi ölçeğinde üretim kapasite ve hacminin olduğunu, Venezuela’nın da bu kalemlere ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Oğuz, Venezuela’nın hayvancılık, gıda ve tarım gibi alanlarda önemli potansiyele sahip olduğuna işaret ederek, Venezuela’nın dünyanın en büyük petrol ve dünyanın 3’üncü büyük altın rezervlerine sahip olduğunu anımsattı.

Venezuela’nın ciddi oranda kıymetli madenlere sahip bir ülke olduğunun altını çizen Oğuz, iki devletin potansiyellerini açığa çıkarabildiğinde, ticaret hacimlerinde çok daha yüksek rakamlara ulaşılmasının mümkün olacağını aktardı.

Oğuz, Türkiye ve Venezuela arasındaki ilişkinin temelinde özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro arasındaki ikili ilişkinin olumlu olmasının ve birbirini destekleyici şekilde sürmesinin geleceğe dair fırsatlar oluşturduğunu ifade etti.

Venezuela’ya yapılan yaptırımların doğru algılanması gerektiğini dile getiren Oğuz, “Venezuela’ya yönelik yaptırımlara baktığımızda temelinde altın ve petrol ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Devlet kurumları ile yapılan işlemler için yaptırımlar bunlar. Özel sektöre üzerinden yapılacak altın ve petrol dışındaki bütün emtialar yaptırım dışı.” ifadelerini kullandı.

Oğuz, özellikle gıda, ilaç ve medikal cihazlarda ticaretin kamu kurumları da dahil olmak üzere yaptırım dışı olduğunu kaydederek, “Yaptırım konusunda iş adamlarımızın biraz daha bilgilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yaptırım dışında kalan birçok konuda rahatlıkla faaliyet gösterebiliriz. Ama altın çok net bir yaptırım konusudur. Altının yaptırım kapsamına alındığından beri Türkiye’nin Venezuela ile altın işlemi yapamadığını söyleyebilirim.”

"Venezuela’da sanayi ürünlerinde büyük ihracat imkanı var"

Venezuela’nın Dış Ticaret ve Turizm Bakanı ile webinar yaptıklarını hatırlatan Oğuz, “Bakan, turizm alanında Türkiye’yi örnek aldıklarını ve ciddi turizm yatırımına ihtiyacı olduklarını söyledi. Venezuela geneline baktığımızda tüm seneyi ilkbahar gibi geçiren bir ülke. 18 ile 23 derece arasında iklimi olan, çok uzun kıyıları ve turizm yatırımına uygun büyük kapasiteli ülke. Turizm yatırımcılarını özellikle bekliyorlar.” açıklamasında bulundu.

Oğuz, Venezuela’nın altyapı yatırımlarına da ihtiyaçlarının olduğuna işaret ederek, “Sağlık sisteminde ve hastane tarafında iş birliklerinin yapılabileceğini düşünüyorlar. Aynı zamanda özellikle gıda, tarım üretiminde önemli bir potansiyelleri var.” yorumunda bulundu.

Venezuela’nın, kahve ve kakaoda önemli üretici olduğuna dikkati çeken Oğuz, “Türkiye’ye kahve ve kakao ithalatı yapılamıyor veya dolaylı yapılıyor. Doğrudan Venezuela’dan yapılmıyor. Ülke, kıyıların çokluğu ve ikliminden dolayı, deniz mahsullerinde önemli üretici bir ülke.” dedi.

Oğuz, Türkiye’nin Venezuela’ya özellikle işlenmiş gıda ürünleriyle temizlik ve kozmetik ürünlerinde çok ciddi ihracatı bulunduğunu ifade ederek, makarna, kuru bakliyat, un, yemeklik yağ, bisküvi ve çikolata gibi ürünlerin Türkiye’nin Venezuela’ya ihracat kalemlerinin önemli bir kısmını oluşturduğunu ve Venezuela’da sanayi ürünlerinde çok büyük ihracat imkanının olduğunu söyledi.

Türkiye’den Venezuela’ya ilaç alanında 2018 yılında çok önemli ihracatlar yapılmasına rağmen devamının getirilemediğini anımsatan Oğuz, ilaç, medikal ve tıbbi cihaz anlamında ülkede büyük potansiyel olduğunun da altını çizdi.

"Venezuela, Türkiye’nin Güney Amerika’ya açılan kapısı olacak"

Ahmet Altuğ Oğuz, Venezuela’nın Türk Havayolları’ndan bazı beklentileri olduğuna dikkati çekerek, “Venezuela, Güney Amerika’ya açılan bir kapı. THY burayı hub olarak kullanarak, biraz daha aktif bir şekilde Kovid-19 sonrası uçuşlar başladığı zaman, doğrudan uçuşlar yapılması yönünde hedefler var. Venezuela, Türkiye’nin Güney Amerika’ya açılan kapısı olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Oğuz, iki ülke arasında imzalanan ticaretin geliştirilmesi anlaşmasının geçen ay içerisinde Türkiye’de onaylandığını anımsatarak, “Önce TBMM onayladı, sonrasında Cumhurbaşkanımız onayladı. Geçen hafta içerisinde de anlaşmada kabul gören ürünler listesi yayınlandı. Bu da ticaretimizin artmasında ve hangi ürünler ile daha kolay ilerleyebileceğimiz açısından önemli bir nokta olacaktır.” diye konuştu

Türkiye'nin Venezuela'ya cari işlemler fazlası verdiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Ambargo süreçleri ve pandemiye rağmen bu yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre ticaret hacmimizde yüzde 230'lara varan bir büyüme kaydederek 90 milyon dolara ulaşmıştır. Yine 4 aylık verilere baktığımız zaman 60 milyon dolar cari fazla verdiğimiz görülmektedir.

Pandeminin ekonomiye etkilerinin azalması ve ticaretin geliştirilmesi anlaşmanın etkisiyle beraber yılın kalan kısmında biraz daha ivmelenerek ticaret hacmimizin 350 milyon dolara ulaşabileceğini düşünüyoruz. Bankacılık işlemleri ile ilgili sorunların çözülebilmesi ile bu yıl 400 milyon dolarlık ikili ticaret hacminin sağlanması mümkün. 2023 yılında tekrar 1 milyar dolar ticaret hacminin yakalanabilir."