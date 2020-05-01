Türkiye'de 51 günde akaryakıt fiyatları 36 kez değişti

Milliyet.com.tr/ ÖZEL

Rusya ve Suudi Arabistan arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası petrol fiyatları çok sert gerilemişti. Yaşanan bu kriz Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını olumlu yönde etkilemiş ve motorinin litre fiyatı uzun bir aradan sonra ilk kez 5 TL'nin altına gerilemişti. Peki yaşanan bu hareketlilik Türkiye'deki akaryakıt istasyonlarını nasıl etkiledi?

Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, "10 Mart 2020 de başlayan fiyat hareketi sonrasında akaryakıt istasyonlarında şehir merkezlerinde yüzde 60-70 civarında düşüş var. Şehirlerarası yollardaki istasyonlarda bu düşüş çok daha fazla durumda. Kırsaldaki istasyonlarda tarımın etkisi ile bu oran nispeten toparlanma gösterse de yine de yüzde 50'den fazla oranda düşüş var." dedi

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Yaklaşık 2 aydır sürekli fiyatların değiştiğini hatırlatan Aktaş, "OPEC toplantısında Rusya ile Suudi Arabistan'nın restleşmesi, ham petrol ve işlenmiş ürün olan akaryakıt fiyatlarında da inanılmaz düşüşler gösterdi. Daha sonra OPEC + toplantısı ile kısıntı kararı çıkmış olsa da bu süreçte üretilmiş ve satılamamış ürünlerin yarattığı devasa stoklar nedeniyle fiyatlar aşağı yönlü seyir halinde. 10 Mart'tan bu yana hemen hemen her gün değişim olmasına rağmen gün itibari ile litrede benzinde 1 lira 56 kuruş motorinde 1 lira 47 kuruşluk pompa fiyatlarına yansımış indirim var." dedi.

Tüketim alışkanlıklarının normal seviyeye gelmesiyle birlikte piyasalarında normale döneceğini söyleyen Aktaş, "Dünyada korona virüsün etkisini yitirmesi ile ve ülkelerin aldıkları tedbirleri gevşetmeye başlamışıyla tüketim alışkanlıkları yeniden eski haline gelmeye başladığında piyasalar da kendi normal sürecine girecektir. Biz de dünya da başlayacak olan o süreçte aynı etkileri yaşayacağız."dedi.