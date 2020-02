Türkiye’de gelecek var

Ekonomi ve spor dünyasının nabzı dün İzmir’de attı. Türkiye ekonomisinin seyri ve iş insanlarının 2020 yılı rotası ‘Milliyet Gazetesi ve İzmir Ticaret Odası Buluşması’nda konuşuldu.

2020 yılı ve gelecek dönemler için oluşturulan yol haritaları konusunda görüşlerin paylaşıldığı ve soruların yanıtlandığı buluşma, ekonomi dünyası için çizilen projeksiyonları gündeme taşıdı. Buluşma, ekonomi oturumlarının yanı sıra ‘spor’ başlığıyla futbol dünyasının dev isimlerini de bir araya getirdi. Gün boyu Türkiye’nin ekonomik göstergelerindeki iyileşmeye dikkat çekilirken, yatırım olanaklarına da vurgu yapıldı.

İzmir Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde (İZTO) gerçekleştirilen etkinlik, İzmir bölgesinden basın, spor ve iş dünyasının önde gelen temsilcilerini ağırladı.

İZTO Başkanı Mahmut Özgener’in açılışını yaptığı programda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir iş ve spor dünyası hakkında konuştu.

Programda Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, Milliyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Şükrü Andaç, Milliyet Gazetesi yazarları Zeynep Aktaş ve Ali Ağaoğlu ekonominin rotasını ve bölgesel gelişmeleri masaya yatırdı.

Gelişim ve yenilik

Mahmut Özgener yaptığı konuşmada İzmir’in geleneksel olanı en doğru şekilde yaşayan; aynı zamanda gelişime ve yeniliğe açık bir kent olduğunu vurguladı.

Teknolojiden sanayiye, eğitimden spora birçok konuda, geleceği hedefleyen ve değişimi öne çıkaran bir vizyonla hareket etmenin önemine dikkat çeken Özgener, yeni dünyanın bilginin sınırsız paylaşımı üzerine inşa edildiğini belirtti.

Özgener, “İzmir Ticaret Odası olarak en önem verdiğimiz konuların başında, ülkemizden ve dünyadan önemli uzmanları, dalında en başarılı isimleri İzmir iş insanlarıyla ve kentimizin düşünce dünyasının önde gelen isimleriyle bir araya getirmek geliyor. Bu konuda aynı vizyonu ülkemizde 10 yıllardır yaşatan bir kurumla ortaklığa gitmek ve bu etkinliği düzenlemek de bu vizyonumuzun önemli bir parçası. Milliyet, Türk medyasında hem geleneği, hem de geleceği temsil eden yapıların başında geliyor. Bugün burada ortak değerleri ve vizyonu paylaşan iki kurumun bir araya geldiğini söylemek çok doğru bir tespit diye düşünüyorum” diye konuştu.

‘Buluşmalar sürecek’

Gelecek projeksiyonunun konunun uzmanları tarafından tartışıldığı, iletildiği bir ortamda buluştuklarını belirten Özgener, özellikle etkinliğin hayata geçirilmesinde önemli rol üstlenen Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı’ya teşekkür etti. Özgener, “Milliyet ve İzmir Ticaret Odası Buluşmaları’nı gelecek yıllarda daha da genişletmek ve zenginleştirmek dileğini iletiyorum” dedi.

‘EĞİTİM’LE BÜYÜME ARTAR

İzmir’deki buluşmada Suriye konusunda son gelişmeleri değerlendiren Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, fiili savaşın ateşi düşse de, Türkiye için savaşın son bulduğu anlamına gelmediğine dikkat çekti.

Türkiye’deki yüksek oranda Suriyeli mülteci sayısına vurgu yapan Belovacıklı, “Ekonomik ve sosyal anlamda Türkiye için asıl süreç şimdi başlıyor. Eğitim ve sosyal gelişmişlik içine alınamayan çocuklar için şimdiden önlem alınmazsa ileride kriminal bir sorun olarak karşımıza çıkabilir. Giderek gettolaşan, gettonun içinde kendi yaşam kültürlerini oluşturan ve bunun içinde kriminal sorunlar çıkan bir yapı olabilir” değerlendirmesini yaptı.

Türkiye’nin bundan sonraki başarılarını ve yol haritasını eğitimde atacağı adımların belirleyeceğini belirten Belovacıklı, büyümenin temelinde ‘eğitim’ politikalarının yattığını dile getirdi. Belovacıklı, “Emek yoğun ya da teknoloji odaklı büyüme. Hepsi eğitim politikalarındaki başarıya dayalı olarak etkisini gösterecek. Zamanımız, takatimiz ve paramız var mı?

Son 30 yıldır yapılmaya çalışılan düzenlemeler ve sonuç vermeyen çalışmalar, milli eğitimin siyasal tartışma konusu yapılması ve Türkiye’nin hedeflerinden uzaklaşması sonuçlarını getiriyor” dedi.

‘GÖSTERGELER İYİ YÖNDE’

Milliyet Gazetesi yazarı Zeynep Aktaş, 2020’nin pek çok krizle birlikte başladığını vurgularken, ancak yıl içinde Türkiye piyasalarının umut vermeye devam ettiğini söyledi.

Ekonomideki olumlu göstergelerin sürdüğünü kaydeden Aktaş, “Türkiye ekonomisinde dip seviyeden bir çıkışın başladığını, sanayi üretiminin yükselişini görüyoruz. Yatırım ve iş talepleri faizlerin düşüşüyle yeniden başladı.

Büyüme hedefi yüzde 5 olarak belirlendi, tüketimi artıracak önlemlerle birlikte hedeflere ulaşılabilir. Önemli olan katma değeri yüksek yatırım ve istihdama destek vererek büyümek” dedi.

Aktaş, yatırımcılar için yıl içindeki olumlu göstergeleri anlatırken, şu öngörüleri sıraladı:

“Enflasyonda yeniden tek haneler beklenirken, dolar kurunda yeni bir sıçrama beklemiyorum. Oynaklığı tetikleyecek önlemleri Merkez Bankası alıyor. 2020 yaz sonunda doları 6.75’in altında bir kur bekliyorsanız para TL’de, aksi halde dolarda tutulabilir. Borsadaki yükseliş eğiliminin korunacağını düşünüyorum.

Faizlerde düşüş eğilimi sürerken, altın gündemde kalır. Mevduat cazip bir seçenek olmaktan çıktı. Büyüme ve sanayi üretimi dipten döndü ve yukarı yönlü olacak. Para değişken ve atak döviz bazlı fonlara yönelecek.”

YENİ DÖNEMDE YENİ FIRSATLAR

İzmir’deki programda ‘Ekonominin Rotası: Yeni Yılda Fırsatlar ve Riskler’ başlıklı oturumda, Türkiye’nin gelecekteki konumu ve yatırımcılar açısından üzerinde durulması gereken gelişmeler tartışıldı.

Ekonomideki iyileşmenin göze çarptığı bir döneme girildiğine işaret eden konuşmacılar, Türkiye’nin bulunduğu coğrafyadan kaynaklı sorunları aşmaya başlayarak yatırımcı için gelecek vaat ettiğine vurgu yaptı.

Milliyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Şükrü Andaç, aynı dönemde yaşayan ve çağlarında ‘yapılamayanları yapan’ Fatih Sultan Mehmet ve Leonardo da Vinci’den yola çıkarak; Türkiye’nin gelecekteki başarıları için mevcut dönemde yapılması gerekenleri tartışmaya açtı.

Çok kutuplu dünya

Bunun üzerine Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, yeni dünya düzeninin Berlin Duvarı’nın çöküşüyle başlayan süreçte ortaya çıktığını kaydetti.

Belovacıklı, dünyada başlayan bu ‘kaoslar döneminin’ ülkeler için bir düzen arayışı getirdiğini söyledi. Ekonomiden siyasete, kültürden sanata çok kutuplu bir dünyaya geçildiğini vurgulayan Belovacıklı, şöyle devam etti:

Başarının sırrı

“Bu durum ise beraberinde, daha önce yan yana gelemeyecek ülkelerin bir araya gelmesini, ittifakların her geçen gün yeniden kurulması, dağılması ve yeniden kurulmasını getirdi. Her devlet, bir gruba bağlı olmadan kendi ulusal çıkarları için her yeni kurulan ittifaka girebilmeye başladı.

Bu nedenle, önümüzdeki dönem durağan bir analiz yapılması mümkün görünmüyor. Bugün dost olan yarın düşman olabilirken, bugün düşman olan da yarın dost olabilir. İyi yanı, düşmanlığın kalıcı olmayacağı. Türkiye açısından, her gün yeniden kurulan bu ilişkilerin ne kadar iyi yönetilirse, o kadar başarılı olabileceği bir süreci getirecek demektir.”