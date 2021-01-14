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14.01.2021 - 11:22 | | AA

Türkiye'den 107 ülkeyepul biber ihracatı

Türkiye'de üretilen ve yemeklerin vazgeçilmez lezzetlerinden pul biberde ihracat, 2020 yılında bir önceki seneye göre yüzde 30 artarak 7 milyon 637 bin dolara yükseldi.

Türkiye'den 107 ülkeyepul biber ihracatı

AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'den 2019 yılında 5 milyon 876 bin dolarlık pul biber ihracatı yapıldı. 2020 yılında ise ihracat, bir önceki senenin rakamlarını yüzde 30 aşarak 7 milyon 637 bin dolar oldu.

Almanya, Suudi Arabistan, İngiltere, Hollanda, Fransa, İsveç, Kanada, İtalya, ABD, Hollanda, Kamerun, Macaristan Ekvator Ginesi, Tanzanya, Estonya, Kongo, Papua Yeni Gine, Vietnam, Etiyopya, Kostarika, Gabon ve Romanya'nın da arasında olduğu 107 ülkeye geçen yıl 2 bin 571 ton pul biber satıldı.

Pul biber ihracatında ilk sırayı 755 tonla Almanya aldı. Bu ülkeyi 477 tonla Suudi Arabistan ve 220 tonla İngiltere izledi.

"Bu acının lezzetini alanlar bir daha bırakamayacaklar"

Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, AA muhabirine, pul biber ihracat rakamlarının yüksek olmasının, isotun anavatanı Şanlıurfalılar açısından sevindirici olduğunu belirtti.

Salgın dönemine rağmen üreticilerin tarlalarından ayrılmadığını ve diğer tarım ürünlerinde olduğu gibi biber de de bereketli bir sezon geçirdiklerini aktaran Kızıldemir, "İhracat rakamlarının artması bizim için sevindirici bir gelişme. Dünya yeni yeni bu lezzetin farkına varıyor. Öyle ümit ediyorum ki bu acının lezzetini alanlar bir daha bırakamayacaklar ve her yıl artan bir ihracatla karşılaşacağız. Bizim de onun için bir sloganımız var, 'Acımız büyük, keyfimiz yerinde.' Ümit ediyorum ki 2021 yılında daha da iyi ihracat rakamlarına ulaşırız." dedi.

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