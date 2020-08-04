Türkiye'den 11 ayda 2 milyar 226 milyon dolarlık fındık ihracatı yapıldı

Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2019-2020 ihracat sezonunun 1 Eylül 2019- 31 Temmuz 2020 döneminde, standart naturel iç fındığın kentali (100 kilogram) ortalama 695 dolardan işlem gördü.
Söz konusu dönemde 331 bin 65,9 ton fındık ihraç edilerek 2 milyar 226 milyon 50 bin 130 dolar gelir sağlandı.
Türkiye, geçen sezonun aynı döneminde 261 bin 820 ton fındık ihracatı karşılığında 1 milyar 544 milyon 114 bin 395 dolar kazanç elde etmişti.
Son dakika! Bingöl'de görme engelli karısını bayıltana kadar döven cani kameradaGelen bir son dakika haberine göre, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde cani koca, görme engelli karısını çocuklarının yanında bayıltana kadar dövdü. Yaşanan dehşet anlarını çocuklardan biri kameraya kaydetti. Vahşetin görüntüleri kısa süre sonra sosyal medyada hızla yayıldı.