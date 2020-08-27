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    27.08.2020 - 07:47 |

    Türkiye'den geçen boru hatlarıyla taşınan ham petrol azaldı

    Türkiye'den geçen boru hatlarıyla taşınan ham petrol Temmuz'da yıllık % 16,6 azaldı.

    Türkiye'den geçen boru hatlarıyla taşınan ham petrol azaldı

    Türkiye üzerinden geçen 4 boru hattıyla taşınan ham petrol miktarı Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre %16,6 düşüşle 36 milyon 860 bin varil oldu.

    2019 yılının aynı ayında söz konusu hatlardan 42 milyon 996 varil petrol taşınmıştı.

    BOTAŞ tarafından açıklanan verilere göre, Bakü-Tiflis-Ceyhan(BTC) boru hattı ile 15 milyon 874 bin varil, Irak-Türkiye boru hattı ile 16 milyon 507 bin varil, Ceyhan-Kırıkkale boru hattı ile 2 milyon 501 bin varil ve Batman-Dörtyol boru hattı ile 1 milyon 978 bin varil ham petrol taşıması yapıldı.

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