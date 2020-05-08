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    HaberlerEkonomi Haberleri Türkiye'den gönderilen ventilatörler Litvanya'ya ulaştı
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    08.05.2020 - 14:40 | | AA

    Türkiye'den gönderilen ventilatörler Litvanya'ya ulaştı

    Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'den Litvanya'ya gönderilen ventilatörler bu ülkeye ulaştı.

    Türkiye'den gönderilen ventilatörler Litvanya'ya ulaştı

    Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, portatif akciğer ventilatörlerinin ülkesine ulaştığını sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşarak duyurdu.

    Linkevicius, "Kovid-19'a karşı mücadelede Litvanya ve Türkiye'den başarılı iş birliği örneği. Değerli dostum Mevlüt Çavuşoğlu'na, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve Türk diplomatların desteği için teşekkür ederim." mesajını paylaştı.

    Linkevicius mesajında Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı da etiketledi.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Linkevicius'a yazdığı cevabında "Dost ve müttefik Litvanya'nın her zaman yanındayız. Bu mücadeleyi birlikte kazanacağız." ifadesini kullandı.

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