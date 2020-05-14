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    HaberlerEkonomi Haberleri Türkiye'den tarihi hamle! Bir ilk gerçekleştirilecek
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    14.05.2020 - 10:11 |

    Türkiye'den tarihi hamle! Bir ilk gerçekleştirilecek

    Türkiye'nin milli sondaj gemisi 'Fatih' Karadeniz'deki görevine hazırlanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Hem Doğu Akdeniz'de hem de önümüzdeki temmuzdan itibaren Karadeniz'de de ilk defa kendi milli sondaj gemimiz Fatih'le ilk derin sondajımızı yapmayı planlıyoruz" dedi.

    Türkiye'den tarihi hamle! Bir ilk gerçekleştirilecek

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz için, "İş planımıza sadığız. Mümkün mertebe iş programına bağlı kalarak ilerleyeceğiz." derken, "Hem Doğu Akdeniz'de hem de önümüzdeki temmuzdan itibaren Karadeniz'de de ilk defa kendi milli sondaj gemimiz Fatih'le ilk derin sondajımızı yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

    Dönmez ayrıca, Mini YEKA projeleri için "Öyle tahmin ediyorum üçüncü çeyrekte bu yarışmaları tamamlamış oluruz" sözlerini kullandı.

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