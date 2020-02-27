Türkiye’nin 3. sondaj gemisi yola çıktı

11 bin 400 metre derinlikte çalışma yapabilen ve 3 bin metre sondaj açabilen geminin 20 gün sonra Türk karasularına girmesi bekleniyor. DHA’nın haberine göre, Karadeniz’de arama yapması beklenen geminin adının Trablusgarp fatihi olarak anılan, Osmanlı İmparatorluğu donanmasının efsane isimlerinden Turgut Reis olması bekleniyor.

TPAO tarafından satın alınan 8 yıllık gemi Güney Kore’de Samsung tarafından inşa edildi. 17 Mart’ta Türk karasularına girmesi beklenen gemi 227 metre uzunluğunda.

Bakan Fatih Dönmez, daha önce yaptığı açıklamada gemi ile ilgili şu bilgileri vermişti: “Bu yeni gemi de diğerleri gibi 6’ncı nesil olacak. Uzunca bir süredir ara verdiğimiz Karadeniz’de arama yapacak.”