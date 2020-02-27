BİST110.418-4,13EURO6,801,47USD6,180,49ALTIN329,441,68
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Türkiye’nin 3. sondaj gemisi yola çıktı
    ABONE OL
    27.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Türkiye’nin 3. sondaj gemisi yola çıktı

    Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından satın alınan, Türkiye’nin üçüncü sondaj gemisi Sertao, İngiltere’den Türkiye’ye gelmek üzere yola çıktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından, “Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği üçüncü sondaj gemimiz yola çıktı. Milletimizin desteğini yelkenine dolduran gemimiz ülkemize doğru ilerliyor. Hayırlı ve uğurlu olsun” diye yazdı.

    Türkiye’nin 3. sondaj gemisi yola çıktı

     

    11 bin 400 metre derinlikte çalışma yapabilen ve 3 bin metre sondaj açabilen geminin 20 gün sonra Türk karasularına girmesi bekleniyor. DHA’nın haberine göre, Karadeniz’de arama yapması beklenen geminin adının Trablusgarp fatihi olarak anılan, Osmanlı İmparatorluğu donanmasının efsane isimlerinden Turgut Reis olması bekleniyor.

    TPAO tarafından satın alınan 8 yıllık gemi Güney Kore’de Samsung tarafından inşa edildi. 17 Mart’ta Türk karasularına girmesi beklenen gemi 227 metre uzunluğunda.

    Bakan Fatih Dönmez, daha önce yaptığı açıklamada gemi ile ilgili şu bilgileri vermişti: “Bu yeni gemi de diğerleri gibi 6’ncı nesil olacak. Uzunca bir süredir ara verdiğimiz Karadeniz’de arama yapacak.”

    O sapık yakalandıSamsun'da sahte sosyal medya hesapları üzerinden kadınlara ve kız çocuklarına uygunsuz resimler ve videolar göndererek tacizde bulunan bir kişi, siber polisinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Metro çıkışında taciz etmişti! Yeni gelişme...

    Metro çıkışında taciz etmişti! Yeni gelişme...

    SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

    SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

    Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

    Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

    Hayırlı arkadaş Arzum Onan...

    Hayırlı arkadaş Arzum Onan...

    Sıradaki Haber