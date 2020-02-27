27.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Türkiye’nin 3. sondaj gemisi yola çıktı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından satın alınan, Türkiye’nin üçüncü sondaj gemisi Sertao, İngiltere’den Türkiye’ye gelmek üzere yola çıktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından, “Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği üçüncü sondaj gemimiz yola çıktı. Milletimizin desteğini yelkenine dolduran gemimiz ülkemize doğru ilerliyor. Hayırlı ve uğurlu olsun” diye yazdı.
11 bin 400 metre derinlikte çalışma yapabilen ve 3 bin metre sondaj açabilen geminin 20 gün sonra Türk karasularına girmesi bekleniyor. DHA’nın haberine göre, Karadeniz’de arama yapması beklenen geminin adının Trablusgarp fatihi olarak anılan, Osmanlı İmparatorluğu donanmasının efsane isimlerinden Turgut Reis olması bekleniyor.
TPAO tarafından satın alınan 8 yıllık gemi Güney Kore’de Samsung tarafından inşa edildi. 17 Mart’ta Türk karasularına girmesi beklenen gemi 227 metre uzunluğunda.
Bakan Fatih Dönmez, daha önce yaptığı açıklamada gemi ile ilgili şu bilgileri vermişti: “Bu yeni gemi de diğerleri gibi 6’ncı nesil olacak. Uzunca bir süredir ara verdiğimiz Karadeniz’de arama yapacak.”