MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Türkiye'nin bisiklet, mopet ve motosiklet ihracatı hız kesmiyor
ABONE OL
11.02.2021 - 11:20 | | AA

Türkiye'nin bisiklet, mopet ve motosiklet ihracatı hız kesmiyor

Türkiye bisiklet, mopet (motorlu bisiklet) ve motosiklet üreticileri, 2021'in ilk ayında 8 milyon 658 bin dolarlık ihracata imza attı.

Türkiye'nin bisiklet, mopet ve motosiklet ihracatı hız kesmiyor

AA muhabirinin, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, otomotiv sektörünün alt ürün gruplarından iki tekerlekli taşıt alanında üretim yapan firmalar, ocak ayında 49 ülkeye ürün gönderdi.

Geçen yıl 2019'a göre yüzde 54 artışla 97 milyon 598 bin dolar tutarında dış satım yapan sektör temsilcileri, 2021'e de ciddi ihracat artışıyla başladı.

Sektörün ocak ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 72,81'lik artışla 5 milyon 10 bin dolardan 8 milyon 658 bin dolara yükseldi.

Ocakta en fazla ihracatı Fransa'ya gerçekleştiren tekerlekli taşıt üreticileri, bu ülkeye dış satımı yüzde 16,96 oranında artırarak 1 milyon 257 bin dolardan 1 milyon 470 bin dolara taşıdı.

En fazla ihracat gerçekleştirilen ikinci ülke olan Hollanda'ya yapılan dış satımda ise yüzde 77,23'lük artış oldu. Hollanda'ya dış satım 723 bin dolardan 1 milyon 282 bin dolara yükseldi.

Sektörün Finlandiya'ya ihracatı ise yüzde 0,55'lik artışla 1 milyon 145 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Azerbaycan-Nahçıvan ve Libya'ya ihracat ciddi ölçüde arttı

Tekerlekli taşıt üreticilerinin ocak ayında birçok ülkeye ihracatta yakaladığı ciddi artış oranları dikkati çekti.

İtalya'ya yüzde 150,68'lik artışla 1 milyon 58 bin, Almanya'ya yüzde 75,29'luk artışla 853 bin dolar, Birleşik Krallık'a ise yüzde 143,75'lik artışla 679 bin dolar tutarında dış satım yapıldı.

Sektörün Azerbaycan-Nahçıvan'a ihracatı yaklaşık 54 kat artarak 11 bin dolardan 636 bin dolara, Libya'ya ihracatı ise 110 kat artarak 919 dolardan 101 bin dolara yükseldi. 

Zeytinburnu'nda yol verme kavgası kameradaZeytinburnu D-100 Karayolu yan yolda çıkan yol verme kavgası başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Özgecan ölüm yıl dönümünde babası konuştu

Özgecan ölüm yıl dönümünde babası konuştu

Araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Sıfır faizli kredi ve...

Araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Sıfır faizli kredi ve...

Uzaya giden Türk’e ne denilecek? Vatandaştan öneriler

Uzaya giden Türk’e ne denilecek? Vatandaştan öneriler

Son dakika... PKK'lılar eşofmanda patlayıcı fitili, sigarada bomba ateşleme kapsülü ile yakalandılar

Son dakika... PKK'lılar eşofmanda patlayıcı fitili, sigarada bomba ateşleme kapsülü ile yakalandılar

Sıradaki Haber