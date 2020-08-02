Türkiye'nin elektrik tüketimi temmuzda yüzde 0,51 azaldı

AA muhabirinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 948 milyon 337 bin kilovatsaatle 28 Temmuz'da, en düşük tüketim ise 661 milyon 562 bin kilovatsaatle 31 Temmuz'da gerçekleşti.

Temmuzda elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,51 azalarak 27 milyar 240 milyon 891 bin kilovatsaate düşerken elektrik üretimi de yüzde 0,69 azalışla 27 milyar 208 milyon 370 bin kilovatsaate geriledi.

Elektrik üretiminin yüzde 27,85'i hidroelektrik santrallerinden, yüzde 21,92'si doğal gaz santrallerinden, yüzde 21,25'i ise ithal kömür santrallerinden sağlandı.

Üretimde rüzgar enerjisinin payı yüzde 7,12; yerli kömür santrallerinin payı ise yüzde 18,31 olarak kayıtlara geçti. Kalan yüzde 3,55'lik kısım ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından sağlandı.

Elektrik ithalatı yüzde 4,82 arttı

Türkiye'nin elektrik ithalatı temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,82 artarak 172 milyon 25 bin kilovatsaate çıktı. Geçen yıl temmuzda 164 milyon 110 bin kilovatsaat elektrik ithal edilmişti.

Temmuzda elektrik ihracatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,8 azalarak 139 milyon 504 bin kilovatsaat oldu. Temmuz 2019'da 180 milyon 689 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.

Öte yandan haziran sonu itibarıyla elektrikte toplam kurulu kapasite 92 bin 97 megavata ulaştı.