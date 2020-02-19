Türkiye’nin en büyük 3. ihracat sektörü buluşuyor

Muhafazakâr giyim koleksiyonlarının ağırlıkta olacağı fuarda 2020 İlkbahar-Yaz koleksiyonlarını sergileyecek olan 100 üretici firma, yurtdışından gelen 1500 mağaza, butik ve toptancı ile bir araya gelecek. 15 binden fazla yeni tasarım ürün sergileyecek olan katılımcı firmaların ise bu sezon 100 milyon dolar üzerinde ihracat yapması bekleniyor.

Almanya, Irak, İran, Lübnan, Ürdün, Filistin, Kuveyt, Katar, BAE Rusya, Hollanda, Özbekistan, Suudi Arabistan, Mısır, İngiltere, Fransa, Avusturalya, Cezayir, Güney Afrika, Malezya, Fas, Libya’ dan yoğun ziyaretin beklendiği Life Style Turkey Fuarı, yurt içinde toptan alım yapan mağaza sahipleri için önemli bir fırsat oluşturuyor. Fuar, sektörde katma değerli ihracat yapan firmalar ve ilk defa yurtdışına ihracat yapacak firmalar için de önemli bir platform. Aynı zamanda, Türkiye’nin dağınık bölgelerinde üretim yapan firmalar ile kısa sürede ve modern bir alanda bir araya gelme fırsatı da sunuyor.

Hazır giyim sektöründe mağazalaşmadan markalaşmanın yolu olan Lifestyle Turkey Fuarı, 27-29 Şubat tarihleri arasında tüm sektör ilgililerini bekliyor.