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    HaberlerEkonomi Haberleri Türkiye’nin en büyük 3. ihracat sektörü buluşuyor
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    19.02.2020 - 14:23 |

    Türkiye’nin en büyük 3. ihracat sektörü buluşuyor

    Türkiye, 2018-2019 yılı hazır giyim ihracatının yüzde 70,1’ini, ilk 10’da yer alan Almanya, İspanya, İngiltere, Hollanda, Fransa, Irak, İtalya, Danimarka, ABD ve Polonya’ya gerçekleştirdi. Bu ülkelerin başında gelen Almanya, uzun yıllardır Türkiye’nin en önemli hazır giyim pazarı konumunda. 2019 yılının ilk 6 ayında ise 8,7 milyar dolar ihracat yapan Türk hazır giyim sektörü, bu dönemde toplam ihracatın yüzde 9,9 unu gerçekleştirerek, Türkiye’nin kimya ve otomotivden sonraki en büyük 3. İhracat sektörü haline geldi.

    Türkiye’nin en büyük 3. ihracat sektörü buluşuyor

    Muhafazakâr giyim koleksiyonlarının ağırlıkta olacağı fuarda 2020 İlkbahar-Yaz koleksiyonlarını sergileyecek olan 100 üretici firma, yurtdışından gelen 1500 mağaza, butik ve toptancı ile bir araya gelecek. 15 binden fazla yeni tasarım ürün sergileyecek olan katılımcı firmaların ise bu sezon 100 milyon dolar üzerinde ihracat yapması bekleniyor.

    Almanya, Irak, İran, Lübnan, Ürdün, Filistin, Kuveyt, Katar, BAE Rusya, Hollanda, Özbekistan, Suudi Arabistan, Mısır, İngiltere, Fransa, Avusturalya, Cezayir, Güney Afrika, Malezya, Fas, Libya’ dan yoğun ziyaretin beklendiği Life Style Turkey Fuarı, yurt içinde toptan alım yapan mağaza sahipleri için önemli bir fırsat oluşturuyor. Fuar, sektörde katma değerli ihracat yapan firmalar ve ilk defa yurtdışına ihracat yapacak firmalar için de önemli bir platform. Aynı zamanda, Türkiye’nin dağınık bölgelerinde üretim yapan firmalar ile kısa sürede ve modern bir alanda bir araya gelme fırsatı da sunuyor.

    Hazır giyim sektöründe mağazalaşmadan markalaşmanın yolu olan Lifestyle Turkey Fuarı, 27-29 Şubat tarihleri arasında tüm sektör ilgililerini bekliyor.

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