Türkiye'nin en büyük baraj inşaatında dev türbinlerin taşınması kamerada

Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu’nun en büyük nehirlerinden Çoruh Nehri üzerinde yapımına devam edilen Yusufeli Barajı ve HES projesi inşaatı sürüyor. 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3’üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı’nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.

Yerin altında 110 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde ve 50 metre derinliğinde yapılan santral binasının beton imalatı tamamlandı. Türkiye’nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde, 268 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı. Barajda şu ana kadar ise 3,85 milyon metreküp beton kullanıldı. 2021 yılında devreye girmesi planlanan projede gövdenin tamamlanmasına 7 metre kaldı.

DEV İŞ MAKİNELERİ VİNÇLE HAVADAN TAŞINIYOR

Günde 6 bin 500 metreküp beton dökümünün 3 hava hattı ile taşımalı olarak sürdüğü baraj projesinde yılın yarısından itibaren su tutulmaya başlanacak ve elektrik üretimine geçilecek. Barajın tamamlanması için de çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor. Şantiye sahasında dev iş makineleri için özel bir sistem kuruldu. Yamaçtan yamaca kurulan kablolu vinç sistemiyle iş makineleri, havadan taşınıyor.

SANTRAL TÜRBİNLERİ MONTE EDİLDİ

Yusufeli Barajı’nda bir yanda gövde inşaatı tamamlanırken diğer yanda ise elektrik enerjisinin üretileceği yer altı tünellerinde çalışma yürütülüyor. Yer altı sahasında dev elektrik santral türbinlerinin montajı yapıldı. Dev türbinlerin havadan taşındığı anlar kameraya yansıdı. 2 milyar 130 milyon metreküp su depolanacak ve 2,5 milyar liraya mal olması planlanan proje ile günlük 3 milyon lira elektrik enerjisi geliri elde edilecek. Yusufeli Barajı ile yıllık yaklaşık 750 bin nüfuslu bir kentin sanayi ve hane elektrik ihtiyacı karşılanmış olacak.