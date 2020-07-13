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    HaberlerEkonomi Haberleri Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu açıklandı
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    13.07.2020 - 10:45 |

    Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu açıklandı

    İSO, “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2019” araştırmasını açıkladı.

    Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu açıklandı

    İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) sanayi sektörünün en değerli verilerini oluşturan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasına göre 2019 yılının zirvesinde 87 milyar 949 milyon lira üretimden satışlarıyla yine TÜPRAŞ yer aldı. Ford Otomotiv 37 milyar 71 milyon lira ile ikinciliğini, Toyota Otomotiv 25 milyar 851 milyon lira üçüncülüğünü korudu.

    İSO 500’e bu yıl ilk kez katılan Star Rafineri de listeye beşinci sıradan girdi. 

    İSO 500’teki kuruluşların ihracatı yüzde 2,4 artarken, katma değerdeki yüksek teknoloji yoğunluklu payı yüzde 6,9’a yükseldi.

    İstihdam yüzde 1, Ar-Ge harcamaları da yüzde 150’nin üzerinde arttı. Ancak finansman giderleri karlılıkta belirleyici olmayı sürdürürken, kaynak yapısındaki bozulma da devam etti ve toplam borçların payı 1,4 puan yükseldi.

    İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan şunları söyledi:

    “Orta-yüksek ve yüksek teknolojinin katma değerdeki payı ilk kez yüzde 30,4’e çıktı. Bunun savunma ve havacılık sanayi sektörlerinden kaynaklandığı düşünülüyor. Bununla birlikte araştırma gösterdi ki sanayici borçla yaşamak zorunda. Bu borcu çevirebilmek adına düşük faizlere ihtiyaç duyuyor. En büyük avantajımız faizlerin düşük seviyede seyretmesi. Yüksek faizle mücadeleyi hafife almamalıyız."

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