Türkiye'nin ilk sanal mücevher etkinliği 16 Şubat'ta başlayacak

Mücevher İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre birlik, küresel ölçekte dünya ticaret faaliyetlerini sekteye uğratan koronavirüs salgını doğrultusunda Ticaret Bakanlığı'nın desteği ile Türkiye'nin ilk sanal mücevher etkinliğini gerçekleştirecek.

Sanal mücevher etkinliğinin ilki, 16 - 18 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Etkinlikte dünyanın dört bir yanından seçilmiş 250'yi aşkın satınalma uzmanı, 50'den fazla Türk ihracatçısıyla dijital platformda bir araya gelecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, koronavirüs salgınının 2020 yılı başından bu yana uluslararası ticarete yeni bir boyut kazandırdığını belirterek, neredeyse bir yıldır tüm dünyada ulaşım zorlukları ve fiziki bir araya gelme kaygılarından dolayı, alışılan pazarlama faaliyetlerinin yerini online platformların aldığını aktardı.

Buna karşın uluslararası ticarette rekabet üstünlüğü sağlamak için ihracat faaliyetlerini online platformlara taşıyıp uluslararası çapta tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmek için uzun bir süre yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Kamar, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda aylar süren çalışmalarımız sonucunda dünyada benzeri olmayan en iyi sanal canlı satış organizasyonu 'JOIN: Jewellery Online International Network'ü duyurmaktan gurur duyuyoruz. JOIN'in emsallerinden farkı, firmaların ürünlerini yüzde 100 netlikle, yüksek çözünürlük kalitesinde müşterilerine canlı olarak servis edebileceği, birliğimizin yerli üretimi olan J-BOX adını verdiğimiz canlı mücevher sunum kutusudur. J-BOX ile satın almacılar JOIN üzerinden katılımcılarımızın ürünlerini sanki yanındaymış gibi tüm detayları ile görerek inceleyebilirler. Böylelikle üyelerimizin sipariş alması için eşsiz bir fırsat ortaya çıkıyor."

Kamar, fuarın, üyelerin seyahat masraflarını azaltarak ihracatını arttırmaları, gerçeğe en yakın biçimde J - BOX aracılığıyla ürün servisi yapılabilmeleri ve sipariş almaları için büyük bir fırsat sunduğunun altını çizerek, "JOIN ve J - BOX, mevcut pandemi döneminde Mücevher İhracatçıları Birliği'nin inovatif ve çözüm odaklı bakış açısının bir yansıması olarak sektörümüz adına adeta bir mihenk taşını simgeliyor." ifadelerini kullandı.