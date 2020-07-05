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    HaberlerEkonomi Haberleri Türkiye'nin İngiltere ile yapacağı STA ticarete ivme kazandıracak
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    05.07.2020 - 12:15 | | AA

    Türkiye'nin İngiltere ile yapacağı STA ticarete ivme kazandıracak

    Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-İngiltere İş Konseyi Başkanı Osman Okyay, "Birleşik Krallık'ın AB ile imzalamasını beklediğimiz anlaşmaya eş zamanlı bir serbest ticaret anlaşmasının (STA) ülkemizle de imzalanarak yürürlüğe girmesi ve Birleşik Krallık ile ticaretimizin kesintiye uğramadan devam etmesi, üçüncü ülkelere karşı rekabet gücümüzün korunması ve 20 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşabilmemiz için hayati önem taşıyor." dedi

    Türkiye'nin İngiltere ile yapacağı STA ticarete ivme kazandıracak

    Osman Okyay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Brexit müzakerelerinin uzatılabilmesi için belirlenen son tarihin geçmesiyle AB-Birleşik Krallık müzakerelerinde geri sayımın başladığını hatırlattı.

    Müzakerelerin yıl sonuna kadar tamamlanması gerektiğine işaret eden Okyay, aksi takdirde 1 Ocak 2021 itibarıyla AB ve Birleşik Krallık ticaretinin Dünya Ticaret Örgütü kurallarına tabi olacağını anımsattı.

    Okyay, tarafların açıklamalarına göre, haziran ayında tamamlanan dördüncü tur müzakerelerin sonucunda edinimlerin sınırlı olduğunu, bununla birlikte çalışmaların hızlandırılması konusunda hem fikir kalındığını söyledi.

    Türkiye-İngiltere İş Konseyi olarak, Birleşik Krallık ile ticarette belirleyici rol oynayacak AB-Birleşik Krallık müzakerelerini yakından izlediklerini ifade eden Okyay, Ticaret Bakanlığı öncülüğünde ilerleyen Türkiye-Birleşik Krallık çalışma grubu toplantılarını da takip ettiklerini bildirdi.

    Türkiye ve Birleşik Krallık hükümetlerinin güçlü bir irade ortaya koyduğunu ve görüşmelerin olumlu bir atmosferde ilerlediğini aktaran Okyay, "Birleşik Krallık'ın AB ile imzalamasını beklediğimiz anlaşmaya eş zamanlı bir serbest ticaret anlaşmasının ülkemizle de imzalanarak yürürlüğe girmesi ve Birleşik Krallık ile ticaretimizin kesintiye uğramadan devam etmesi, üçüncü ülkelere karşı rekabet gücümüzün korunması ve 20 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşabilmemiz için hayati önem taşıyor." dedi.

    "Türkiye, Birleşik Krallık ile ticarette 2001'den bu yana fazla veriyor"

    Osman Okyay, Türkiye'nin, Birleşik Krallık ile ticarette 2001 yılından bu yana fazla verdiğini, bu durumun, gelişmiş ülkelerle ticari ilişkiler açısından değerlendirildiğinde çok özel bir örnek teşkil ettiğini söyledi.

    Birleşik Krallık'a en çok ihraç edilen ve en çok ithalatı yapılan ürünlerin otomotiv, hazır giyim, elektronik ve kimya gibi sanayi ürünleri olduğunu vurgulayan Okyay, Gümrük Birliği'nin sağladığı avantajların korunmasının bu nedenle büyük önem taşıdığını kaydetti.

    Türkiye'nin Birleşik Krallık ile yıllık ikili ticaret hacminin 16 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirten Okyay, "Bu olumlu tablonun yatırımlara da yansıdığını söylemek mümkün. Örneğin, 2019 yılının ilk 6 ayında 2,9 milyar dolar ile Türkiye'ye yapılan doğrudan yabancı yatırımın yüzde 18'ini Birleşik Krallık firmaları oluşturdu. Mevcut durumda, ülkemizde faaliyet gösteren 3 binden fazla Birleşik Krallık şirketi var." şeklinde konuştu.

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