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    HaberlerEkonomi Haberleri Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatı 2019'da yüzde 35 azaldı
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    14.02.2020 - 17:23 | | AA

    Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatı 2019'da yüzde 35 azaldı

    Rus enerji şirketi Gazprom, Türkiye’ye doğal gaz sevkiyatının 2019’da bir önceki yıla kıyasla yüzde 35 azaldığını bildirdi.

    Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatı 2019'da yüzde 35 azaldı

     

    Gazprom’dan yapılan açıklamada, şirketin 2019’da Batı Avrupa’ya doğal gaz ihracatının 2018’e göre yüzde 9 azalarak 147,4 milyar metreküpe düştüğü belirtildi.

    Geçen yıl Almanya’ya 53,5, İtalya’ya 22,1 milyar metreküp doğal gaz ihraç edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, Türkiye’ye ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 35’lik düşüşle 15,51 milyar metreküp doğal gaz ihraç edildiği kaydedildi.

    Gazprom, Türkiye’ye 2017’de 29 milyar metreküp doğal gaz ihraç ederken, 2018’de bu rakam yaklaşık 24 milyar metreküp olarak gerçekleşmişti.

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