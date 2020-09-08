Türkiye’nin sigortası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kamu sigorta ve emeklilik şirketlerini Varlık Fonu çatısı altında birleştiren Türkiye Sigorta’nın tanıtım töreninde, “Tüm dünyada yatırımların durma noktasına geldiği bir dönemde biz hem kamu hem de özel sektörümüze ve sektör yatırımlarımıza hız verdik. Dünyayla eşgüdüm içinde yaptığımız normalleşme adımlarıyla ekonomimizi yeniden rayına oturttuk. Türkiye’de bölgesel bir sigorta lideri çıkarma hedefimize bir adım daha yaklaştığımıza inanıyoruz” dedi.

2 kritik adım tamam

Türkiye Sigorta’nın ilk poliçesi ise Türkiye’nin 320 milyar metreküp gaz bulduğu Tuna-1 kuyusu için düzenlendi. Erdoğan konuşmasında özetle şu mesajları verdi:

“Sigorta sektörümüze yeni vizyon kazandıracağına inandığım stratejik hamleyi hayata geçiriyoruz. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Türkiye Reasürans AŞ’yi kurarak iki kritik adım attık. Kamu sermayeli sigorta şirketlerinin tek çatı altında birleştirilmesiyle bu sürecin eksik kalan yanını da tamamlamış oluyoruz. Ziraat Sigorta, Halk Sigorta, Güneş Sigorta, Ziraat Emeklilik, Halk Emeklilik ve Vakıf Emeklilik bundan sonra yollarına Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik çatısı altında devam edecek.

Böylece 38 bölge, 2 bin 620 çalışanla 15 milyon müşteriye hizmet veren ülkemizin en büyük sigorta ve emeklilik şirketini tesis ediyoruz. Atılan bu adımın sadece sigortacılık sektörüne değil finans piyasasına ve reel ekonomiye önemli katkıları olacaktır.

Hedef geniş kesimler

Birbirini tamamlayan kamu sermayeli altı köklü kurumumuzun faaliyetlerinin tek çatı altında toplanması bu şirketlerin verimliliğini arttıracak, maliyetleri düşürecek, sektöre yeni bir dinamizm kazandıracak. Türk sigortacılığının en önemli sorunu, sektörün belli branşlarda yoğunlaşması ve yeni ürün geliştirmekte yetersiz kalmasıdır.

Türkiye Sigorta, yenilikçi bakış açısıyla sigortacılık hizmetlerinin daha geniş kesimlere ulaşması ve istikrarlı büyümenin devamlılığı adına önemli misyon üstlenecektir. Yeni yapının kar gayesi yanında sektör ve kamu yararını önceleyen bir zihniyetle çalışması sistemin yenilikçilik açığını da giderecektir.

Önümüzdeki dönemde sektörde hem sigorta hem emeklilik tarafından önemli gelişmeler yaşanmasını bekliyoruz. Türkiye’de bölgesel bir sigorta lideri çıkarma hedefimize bir adım daha yaklaştığımıza inanıyoruz. Adını gücünden alan Türkiye Sigorta’nın sigorta sektörümüzü küresel rekabette zirveye taşımasını ümit ediyorum.”

Fotoğraf çekimi yapılırken Erdoğan, “Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik tüm milletimize ve ülkemize hayırlı olsun” dedi. Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bazı bakanlar da katıldı.

BES’te atılım

Türk sigorta ve emeklilik sektörü ne kadar yüksek düzeyde fon biriktirirse Türkiye’nin büyümesine ve kalkınmasına o derece destek vereceğine dikkat çeken Erdoğan, “Özellikle hayat sigortaları ve emeklilik sistemi uzun dönemli ve düşük maliyetli fon birikimine katkı sağlayan temel araçlardır. Devletin desteği ve teşvikiyle fon tutarı 154 milyar liraya ulaşan Bireysel Emeklilik Sistemi’nde yapılacak atılımlarla reel sektöre uzun vadeli ve düşük maliyetli büyük bir kaynak sağlanabilecektir” dedi.

‘Ekonomi yeniden rayına oturdu’

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kovid-19 salgınının insanlığın son bir asırda karşılaştığı en ciddi sağlık krizlerinden birisi olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Kovid-19 öncelikle sağlıkla ilgili bir kriz olsa da sonuçları itibariyle hayatımızın her alanını derinden sarsmıştır. Pek çok alanda salgının artçı şoklarını halen hissediyoruz. Tüm dünyayı kasıp kavuran böyle bir salgından hasarsız çıkmak mümkün değildir. Hizmetler sektörü ve turizm başta olmak üzere kimi işkollarında bu süreçten bizim de menfi etkilendiğimiz bir gerçektir. Ancak biz diğer ülkelere göre bu etkiyi asgari düzeyde tutmayı başardık. Dünyayla eşgüdüm içinde yaptığımız normalleşme adımlarıyla ekonomimizi yeniden rayına oturttuk. Ağustos ayına ilişkin göstergeler, yakalanan ivmenin sürdüğüne işaret ediyor.

‘Avantajlıyız’

Dünyada dengeleri alt üst eden bu salgın, bizim gibi üretim kapasitesi yüksek ülkelerin önünde yepyeni fırsat pencereleri de açmıştır. Coğrafi konumu, güçlü altyapısı, şoklara karşı kazandığı direnç ile Türkiye bu fırsatları değerlendirme noktasında en avantajlı ülkelerden birisidir. Ülkemiz inşallah bu salgın sürecinden diğer alanlarla birlikte ekonomide de güçlenerek çıkacaktır. Bunun için milletimizin tüm fertlerinin tam bir seferberlik içinde tedbirlere sarılması gerekiyor. İşte Türkiye Sigorta aynı zamanda bunun garantisi olacaktır.”

‘VAZGEÇİN ŞU DÜĞÜNLERDEN’

Erdoğan, “Milletimizi bir kez daha ‘Tamam’ diye sloganlaştırdığımız temizlik, maske ve mesafe kuralına uymaya davet ediyorum. Vazgeçin bu dönemde şu düğünlerden, yemekli merasimlerden. Buralardan aldığımız olumsuz haberler bizleri üzüyor. Nikah törenleriyle bu işleri bitirmek suretiyle bu dönemi gelin atlatalım” dedi.

Toparlanma etkisi çok yakında

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye sigortacılık sektörü için tarihi bir gün yaşandığını belirterek, “Türkiye, güçlü ekonomisi ve sağlam finansal altyapısı ile dünya ekonomilerinin eşi benzeri görülmemiş bir belirsizlikten, krizden geçtiği böyle bir dönemde yatırımlarına, projelerine, belki de hepsinden önemlisi stratejik reformlarına hız vermeden, hız kesmeden devam ediyor” dedi. Sanayide çarkların güçlü biçimde dönmeyi sürdürdüğünü söyleyen Albayrak şöyle devam etti:

“İşte klasik mal ve hizmet ithalatı içerisinde yer almayan, bir yatırım malı olan ve ülkemiz açısında bir fonlama açığı oluşturmayan altını bir kenara koyduğumuzda, altın hariç ithalatımız azalmaya, cari açığımız düşmeye devam ediyor.

Ekonomide tüm kurumlarımızla güçlü koordinasyon içinde, hedeflerimize yönelik adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Katma değerli üretime, istihdama ve ihracata dayalı bir büyüme modeli için çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah, çok yakın bir dönem içerisinde toparlanmanın ekonominin tüm paydaşları, tüm kesimleri, tüm vatandaşlarımız nezdinde de çok daha ciddi bir şekilde hissedilmeye başladığına şahit olacağız.”

İlk sigorta Tuna-1 için

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye takdim eden Albayrak hediyeye ilişkin, “Bu Türkiye Sigortamız’ın ilk poliçesi. Hangi alanda? Malum birkaç hafta öncesinde müjdesini verdiğiniz, Türkiye tarihi açısından da kritik bir öneme sahip, Türkiye Petrolleri’nde Fatih gemisinin açtığı Tuna-1 kuyusundaki Türkiye’nin dünya ölçeğinde de çok önemli gaz keşfiyle sonuçlandırdığı ve devam ediyor kazmaya hâlâ, bu da kuyunun sigorta poliçesi” dedi.

‘Lider kuruluş olacak’

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, “Elimizden gelenin en iyisini yaparak bu platformu ülkemizin gurur duyacağı şekilde elementer, hayat, emeklilik ve İslami sigorta alanlarında bölgesel ve küresel sigorta lideri seviyesine ulaştıracağımıza inancımız tam. Gücü adında olan Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, lider Türkiye’nin lider kuruluşlarından biri olacaktır” diye konuştu.

Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli de, Türkiye’nin gururlu ve dik duruşunda Türkiye Sigorta olarak yer alacaklarını vurgulayarak, “İddialıyız, sorumluyuz, özgüvenliyiz. Çünkü biz Türkiye Sigorta’yız. Gücümüzü adımızdan alıyoruz” ifadelerini kullandı.