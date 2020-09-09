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    09.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    TÜRKSAT 5A uzay yolcusu

    TÜRKSAT 5A uydusunun uzaya gönderilmesi için geri sayım başladı.

    TÜRKSAT 5A uzay yolcusu

    Airbus Defence And Space (Airbus D&S) ile imzalanan sözleşme kapsamında TÜRKSAT 5A, SpaceX tarafından uzaya gönderilecek. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en önemli uydu işletmecisi olan Türksat AŞ tarafından yaptırılan uydunun 31 derece doğu lokasyonuna atılacağını söyledi. Türksat 5A'nın hizmete girmesiyle yayıncılık alanının yanı sıra Türkiye, Orta Doğu, Avrupa, Kuzey Afrika ve Güney Afrika'yı kuşatan kapsama alanına da sahip olunacağını bildiren Koç, "Airbus D&S tarafından yapımına devam edilen, gökyüzünde dengeleri değiştirecek Türksat 5A uydusu, yıl sonunda SpaceX tarafından uzaya gönderilecek" dedi.

    Aktif 4. uydu

    Koç, Türksat 5A uydusunun Türkiye'nin aktif uydu filosundaki 4'üncü haberleşme uydusu olacağını ifade etti. Bu kapsamda uzay bilimine merakı artırmak için bir de yarışma başlatıldığını anlatan Ali Taha Koç, “Uydu konusunda dikkat çekmek hem de uzay bilimine olan merakın artmasına destek olmak için Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi olarak Twitter üzerinden 10 soruluk yarışma başlatıldı. Sorulara doğru cevap veren kullanıcılar arasında 13 Eylül'de yapılacak çekilişle sürpriz hediyeler verilecek" diye konuştu. 

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